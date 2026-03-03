Orban rozmawiał z Putinem. Jest komunikat Kremla

W komunikacie Kremla, cytowanym przez rosyjskie media, wskazano, że Władimir Putin podsumował z Viktorem Orbanem "postępy we wdrażaniu porozumień osiągniętych po rozmowach, które odbyły się 28 listopada 2025 roku w Moskwie". Chodzi o jedną z kilku wizyt węgierskiego premiera w Rosji, które były krytykowane przez wiele państw UE.

Orban rozmawiał z Putinem. Poruszyli kwestie Ukrainy i Bliskiego Wschodu

Jednym z tematów poruszonych podczas rozmowy obu polityków była sytuacja wojenna na Bliskim Wschodzie i jej wpływ na globalny rynek energetyczny. Omówiono również kwestię węgierskich żołnierzy walczących po stronie Ukrainy i schwytanych na froncie przez Rosjan. Putin i Orban zakończyli rozmowę uzgadniając kontynuację kontaktów na różnych szczeblach - informuje Kreml.

Budapeszt pod rządami Orbana utrzymuje bliskie relacje z Moskwą, które nie uległy zmianie po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w 2022 roku. We wtorek węgierski premier zaapelował też w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o wywarcie presji na Wołodymyra Zełenskiego w sprawie wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Napięcie między Węgrami, Słowacją a Ukrainą. Poszło o transport ropy z Rosji

Rurociąg został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku. Kijów zapewnia, że jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, iż ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu ropy. W ubiegłym tygodniu Orban zwrócił się także w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy o utworzenie misji rozpoznawczej, która oceniłaby stan rurociągu.

W reakcji na wstrzymanie dostaw z Rosji Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego do Ukrainy. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

