O możliwej współpracy Kurdów z USA informuje także Reuters. Trzy źródła zaznajomione ze sprawą przekazały, że irańskie milicje kurdyjskie w ostatnich dniach konsultowały się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tego, czy oraz jak zaatakować irańskie siły bezpieczeństwa w zachodniej części kraju.

ZOBACZ: "Dużej fali jeszcze nie było". Trump zapowiada ws. Iranu

Wysokiej rangi przedstawiciel Kurdów w Iranie powiedział CNN, że w najbliższych dniach kurdyjskie opozycyjne siły w Iranie wezmą udział w operacji lądowej w zachodnim Iranie. Z kolei CIA odmawia komentarza w sprawie domniemanych planów uzbrojenia Kurdów. Źródła, które pragną zachować anonimowość, przekazały, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

- Jeśli USA zdecydują się na dozbrojenie irańskich Kurdów, by złamać irański reżim, będzie to poważna eskalacja, która wciągnie do wojny Turcję - powiedziała Asli Aydintasbas, ekspertka waszyngtońskiego think tanku Brookings Institution, w rozmowie z PAP.

Iran. Możliwa operacja lądowa. USA rozważa wsparcie Kurdów

- Plan może polegać na tym, by kurdyjskie ugrupowania starły się z irańskimi siłami bezpieczeństwa i rozgromiły je. Dzięki temu nieuzbrojeni Irańczycy z dużych miast mogliby wyjść na ulice bez narażania się na kolejną masakrę, jak miało to miejsce podczas protestów w styczniu - podało jedno ze źródeł w rozmowie z CNN.

Kurdowie dysponują tysiącami żołnierzy wzdłuż granicy iracko-irańskiej i kontrolują strategiczne obszary, które mogą mieć znaczenie w miarę rozwoju wojny. Po rozpoczęciu ataków kilka kurdyjskich ugrupowań wydało komunikaty, w których zapowiadały podjęcie działań i wzywały irańskich żołnierzy do dezercji.

ZOBACZ: Trump po atakach na Iran. "Dojście do siebie zajmie im kilka lat"

Z kolei irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej atakuje ugrupowania kurdyjskie, a 3 marca poinformował o uderzeniu w nie dziesiątkami dronów. Wysoki rangą urzędnik irańskich Kurdów przekazał natomiast, że Donald Trump rozmawiał tego dnia z przewodniczącym Demokratycznej Partii Irańskiego Kurdystanu.

Agencja Axios również podała informacje w tej sprawie, powołując się na doniesienia dwóch amerykańskich urzędników i trzeciego źródła zaznajomionego z przebiegiem prowadzonych rozmów. Informatorzy mieli przekazać, że Trump zadzwonił 1 marca do przywódców irackich Kurdów, aby omówić operację wojskową USA w Iranie oraz możliwości współpracy Stanów Zjednoczonych i Kurdów w miarę postępu misji.

Kurdowie w Iranie. "Eskalacja, która wciągnie do wojny Turcję"

Ekspertka Asli Aydintasbas tłumaczyła w rozmowie z PAP, jakie konsekwencje miałoby zrealizowanie planów, o których donoszą media. - Jeśli Kurdowie przystąpią do wojny w Iranie, do konfliktu włączy się też Turcja i dojdzie do pęknięcia w NATO - powiedziała.

ZOBACZ: "To nie może być wojna błyskawiczna". Ekspert o uderzeniu USA na Iran

To z kolei wynika z konfliktu toczonego między Kurdami a Turcją. - Najsilniejsze ugrupowanie w kurdyjskim regionie Iranu to Partia Wolnego Życia Kurdystanu (PJAK), która jest powiązana z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), organizacją uznawaną za terrorystyczną m.in. przez Turcję, UE i USA. PKK przez 40 lat toczyła z tureckimi władzami wojnę partyzancką - tłumaczyła ekspertka.

Zdaniem Asli Aydintasbas dozbrojenie sił kurdyjskich przez Izrael lub USA doprowadziłoby do interwencji Turcji, która próbowałaby zapobiec powstaniu niezależnego quasi-państwa w Iranie. - To z kolei poskutkowałoby pęknięciem w NATO - zauważyła. - Proszę sobie wyobrazić dwa kraje należące do NATO, USA i Turcję, stojące po przeciwnych stronach konfliktu - dodała.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni