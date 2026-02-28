"To nie może być wojna błyskawiczna". Ekspert o uderzeniu USA na Iran

Chwilę po godzinie 7:00 czasu polskiego izraelskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu "prewencyjnego ataku" na cele wojskowe w Iranie. Tamtejszy minister obrony Israel Kac przekazał jednocześnie, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono w kraju "stan wyjątkowy".

Niedługo później irańskie media przekazały, że w stolicy kraju Teheranie słychać było serię wybuchów. Jak się później okazało, celem nalotów był kompleks administracyjny najwyższego przywódcy duchowo-politycznego ajatollaha Alego Chameneiego.

Iran. Ekspert o obaleniu reżimu ajatollahów

Czy izraelsko-amerykańskie uderzenie na Iran oznacza długotrwały konflikt zbrojny? Zdaniem eksperta Michała Bruszewskiego, starcie militarne, w odróżnieniu do działań z poprzedniego roku, będzie rozciągnięte w czasie.

- Nie może to być "Blitzkrieg" dlatego, że nie jest planowana operacja lądowa przez wojska amerykańskie. Jeżeli już to jakaś ograniczona forma oddziału komandosów w stylu wenezuelskim np. porwanie Chameneiego byłoby bardzo spektakularne, ale jest to bardzo mało prawdopodobne - stwierdził.

- Izrael wziął na siebie likwidację celów politycznych. Bez śmierci Chameneiego i jego bliskiego otoczenia, bez śmierci dowódców Korpusu Strażników Rewolucji, ta operacja byłaby totalnie bez sensu. Jeżeli nie uda się zabić kierownictwa tego reżimu, to trzeba traktować tę operację w kategorii niespełnionych celów - dodał.

