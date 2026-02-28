Stanowisko Rosji pojawia się w oficjalnym komunikacie tamtejszego MSZ o rozmowie Siergieja Ławrowa z jego irańskim odpowiednikiem - Abbasem Araghchim.

Z oświadczenia wynika, że Teheran przekazał Moskwie informacje o działaniach podjętych "w celu odparcia agresji Stanów Zjednoczonych i Izraela". Jednocześnie Rosja stwierdza, że agresja ta "po raz kolejny" zakłóciła negocjacje w sprawie "pokojowego uregulowania sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego".

W komunikacie pojawia się też informacja, że Iran będzie zabiegał o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rosja potępia atak USA

Z kolei Siergiej Ławrow potępił "niesprowokowany atak zbrojny USA i Izraela na Iran z naruszeniem zasad i norm prawa międzynarodowego". Według ministra Stany Zjednoczone "całkowicie zignorowały poważne konsekwencje dla regionalnej i globalnej stabilności oraz bezpieczeństwa".

ZOBACZ: Ekspert ocenił obecną taktykę USA w Iranie. "Absolutnie niewykonalne"

Jednocześnie Ławrow mówił o potrzebie "natychmiastowego zaprzestania ataków" na Iran i powrotu do porozumień politycznych i dyplomatycznych.

"Siergiej Ławrow zauważył gotowość Rosji, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, do promowania poszukiwania pokojowych rozwiązań w oparciu o prawo międzynarodowe, wzajemny szacunek i równowagę interesów" - czytamy w komunikacie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Reaguje Białoruś

Oświadczenia ws. Iranu wydało też MSZ Białorusi. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest głęboko zaniepokojone eskalacją napięć między Izraelem a Iranem, która ma wpływ na region Zatoki Perskiej" - podkreśla resort.

ZOBACZ: "Nieuprawniona interwencja". Gen. Polko skomentował atak na Iran

Białoruś wezwała wszystkie strony konfliktu do "zaniechania niebezpiecznej konfrontacji i powrotu do rozwiązywania różnic za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni