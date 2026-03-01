Liczbę zlikwidowanych irańskich liderów Donald Trump podał w wywiadzie dla Fox News. Wcześniej, w rozmowie z CNBC ocenił, że rozpoczęta w sobotę operacja "Epicka Furia" "przebiega bardzo dobrze, przed terminem".

"To bardzo brutalny reżim, jeden z najbardziej brutalnych reżimów w historii. (...) Robimy naszą robotę nie tylko dla siebie, ale dla świata. I wszystko przebiega przed terminem" podkreślił w rozmowie.

Zmiana władzy w Iranie. Konflikt na Bliskim Wschodzie

Wcześniej prezydent USA poinformował, że zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Wiadomość ostatecznie potwierdziły też irańskie władze.

Trump deklarował, że celem operacji "Epicka Furia" jest ograniczenie irańskiego programu nuklearnego oraz obalenie reżimu. Wspólnie z Izraelem Stany Zjednoczone prowadzą od soboty naloty na Iran. W odpowiedzi Teheran ostrzelał izraelskie miasta i instalacje amerykańskie w państwach Bliskiego Wschodu. Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że zginęło trzech żołnierzy armii USA.

Teheran gotowy do rozmów z USA?

Z kolei w wywiadzie dla "The Atlantic" Trump stwierdził, że nowi liderzy w Iranie są gotowi rozmawiać i on zgodził się na rozmowy.

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, ajatollaha Alego Chameneiego rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników z Rady Strażników tymczasowo przejmie jego obowiązki.

Reuters relacjonuje, że według omańskiego ministra spraw zagranicznych, który rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem, "Teheran jest otwarty na wszelkie poważne działania mające na celu deeskalację po izraelskich i amerykańskich atakach".

