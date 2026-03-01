Donald Trump: W atakach na Iran zginęło 48 liderów

Świat

W atakach na Iran zginęło 48 liderów - ogłosił Donald Trump. Prezydent USA wskazał też, że w operacji "Epicka Furia" postępy są szybsze, niż planowano. Wskazał też, że nowi przywódcy Iranu są gotowi do rozmów.

Donald Trump w czapce z napisem USA siedzi przy stole, przed nim leży tablet. Obok siedzi mężczyzna w garniturze, patrzący na niego. W tle widać fragment mapy z zaznaczoną operacją "Epic Fury".
X / White House
Donald Trump ocenia operację "Epic Fury". Podał dane o zlikwidowanych liderach Iranu

Liczbę zlikwidowanych irańskich liderów Donald Trump podał w wywiadzie dla Fox News. Wcześniej, w rozmowie z CNBC ocenił, że rozpoczęta w sobotę operacja "Epicka Furia" "przebiega bardzo dobrze, przed terminem".

 

"To bardzo brutalny reżim, jeden z najbardziej brutalnych reżimów w historii. (...) Robimy naszą robotę nie tylko dla siebie, ale dla świata. I wszystko przebiega przed terminem" podkreślił w rozmowie.

Zmiana władzy w Iranie. Konflikt na Bliskim Wschodzie

Wcześniej prezydent USA poinformował, że zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Wiadomość ostatecznie potwierdziły też irańskie władze.

 

ZOBACZ: "To wasza jedyna szansa". Trump zwrócił się do Irańczyków

 

Trump deklarował, że celem operacji "Epicka Furia" jest ograniczenie irańskiego programu nuklearnego oraz obalenie reżimu. Wspólnie z Izraelem Stany Zjednoczone prowadzą od soboty naloty na Iran. W odpowiedzi Teheran ostrzelał izraelskie miasta i instalacje amerykańskie w państwach Bliskiego Wschodu. Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że zginęło trzech żołnierzy armii USA.

Teheran gotowy do rozmów z USA?

Z kolei w wywiadzie dla "The Atlantic" Trump stwierdził, że nowi liderzy w Iranie są gotowi rozmawiać i on zgodził się na rozmowy. 

 

ZOBACZ: Media: Nie żyje były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad. Zginął w ataku Izraela i USA

 

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, ajatollaha Alego Chameneiego rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników z Rady Strażników tymczasowo przejmie jego obowiązki.

 

Reuters relacjonuje, że według omańskiego ministra spraw zagranicznych, który rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem, "Teheran jest otwarty na wszelkie poważne działania mające na celu deeskalację po izraelskich i amerykańskich atakach".

 

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
