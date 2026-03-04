Kulisy eliminacji Chameneiego. Kluczową rolę odegrały uliczne kamery

Świat

Kluczową rolę w operacji zabicia najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego odegrała sieć ulicznych kamer w Teheranie. Jak donosi "Financial Times", Izrael od wielu lat infiltrował te urządzenia, dzięki czemu mógł śledzić ajatollaha i innych wysokich rangą urzędników. Obrazy ze zhakowanych kamer wpłynęły na decyzję o wyborze odpowiedniego momentu ataku.

Portret Alego Chameneiego na tle flagi Iranu.
EPA/ARSHAD ARBAB/PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV
86-letni Ali Chamenei, rządzący Iranem od 1989 r. został zabity w sobotę 28 lutego 2026 r., w pierwszym dniu wspólnego amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran.

W ciągu kilku lat Izraelowi udało się zhakować prawie wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach Teheranu. Zaszyfrowane nagrania trafiały na serwery w Tel Awiwie w ramach szerszej operacji wywiadowczej prowadzonej wobec Iranu.

 

Według "Financial Times" jeden z izraelskich funkcjonariuszy wywiadu przyznał, że dzięki zdobytym nagraniom "znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę". Zdradził, że jedna z kamer zapewniała wyraźny obraz miejsc, w których ochroniarze i kierowcy wysokich rangą irańskich urzędników parkowali swoje pojazdy. Umożliwiło to funkcjonariuszom wywiadu stworzenie szczegółowego profilu codziennej rutyny panującej w okolicy ulicy Pasteura w Teheranie, gdzie znajdują się kluczowe instytucje rządowe i gdzie zginął Chamenei.

Kulisy ataku na ajatollaha. Izraelski wywiad ujawnia

W dniu ataku Izrael miał zakłócić działanie wybranych wież telefonii komórkowej w pobliżu newralgicznego kompleksu, uniemożliwiając członkom zespołu ochrony Chameneiego odebranie ewentualnych ostrzeżeń.

 

ZOBACZ: Zmiana stanowiska Iranu. Donald Trump komentuje

 

Analiza danych wywiadowczych, poznanie codziennych zwyczajów i zachowań ajatollaha i jego świty pomogła izraelskiemu wywiadowi wspartemu przez amerykańską Agencją Wywiadowczą (CIA) zdecydować, że sobotnie poranne spotkanie w biurze Chameneiego będzie najlepszym momentem na atak.

Irańskie ataki odwetowe. Apel do mieszkańców Tel Awiwu

W zeszłym roku agencja Bloomberga poinformowała, że Iran przeprowadził podobną akcję w Izraelu, gdzie uzyskał dostęp do prywatnych kamer bezpieczeństwa, zapewniając sobie podgląd wybranych miejsc w czasie rzeczywistym.

 

ZOBACZ: Ekspert wskazał słaby punkt planu USA. "Interwencja może okazać się porażką"

 

Po irańskich atakach rakietowych na wieżowce w Tel Awiwie, były izraelski urzędnik ds. cyberbezpieczeństwa publicznie ostrzegł mieszkańców, aby wyłączyli domowe kamery monitorujące lub zmienili hasła dostępu.

 

WIDEO: Polacy nie mogą w wrócić do kraju. "Coś lata nad głowami, z okna widać dym"
Adam Gaafar / polsatnews.pl / PAP
