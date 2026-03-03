O ile motywacje Izraela dotyczące Iranu są jasne dla byłego szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, tak w przypadku Stanów Zjednoczonych kwestia ma być bardziej złożona.

- Jeśli spojrzymy na ideologię MAGA, America First, to tam była masa zapowiedzi, że takie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych musi się skończyć. Tymczasem ono jest, wybucha niezapowiedzianie - powiedział Mieszko Pawlak.

- Mamy w tym roku wybory uzupełniające w USA do Izby Reprezentantów i do Senatu. Ogromna większość społeczeństwa amerykańskiego nie popiera tej wojny, wiec można powiedzieć, że Trump zagrał va banque. Chciał szybko odnieść spektakularny sukces, trochę na miarę tego, co udało się mu osiągnąć w Wenezueli - twierdzi Pawlak, zaznaczając, że sytuacja w Iranie znacząco różni się do operacji wymierzonej przeciwko Nicolasowi Maduro.

- Kolejne dni pokazują, że ta interwencja nie będzie taka błyskawiczna - podkreślił ekspert.

Atak na Iran. Mieszko Pawlak: Biały Dom ma problem z komunikacją

Jeśli chodzi o cele i zakres operacji, to były szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej uważa, że kwestii tych skutecznie nie jest w stanie zakomunikować sam Biały Dom.

- Administracja amerykańska ma problem z komunikacją strategiczną, żeby to w jakiś sposób wyjaśnić, dobrze opowiedzieć i sprzedać własnemu narodowi - ocenił Mieszko Pawlak.

- Do końca nie wiemy, czy chodzi o coś więcej niż trwałe sparaliżowanie programu nuklearnego, coś, co miało się udać w czerwcu ubiegłego roku, ale chyba jednak się nie udało, czy chodzi o zmianę reżimu, ale to też nie będzie takie proste - twierdzi ekspert.

"Interwencja może się porażką". Ekspert wskazuje słabość planu obalenia reżimu w Iranie

Według Mieszka Pawlaka szanse na obalenie reżimu ajtatollahów są pomniejszane przez brak dobrze zorganizowanej opozycji w Iranie.

- Były protesty na przełomie grudnia i stycznia, ale zostały brutalnie stłumione i w tej chwili nie wygląda na to, aby społeczeństwo irańskie się garnęło do protestów, na co administracja Trumpa mogła liczyć - przypomniał Pawlak, twierdząc, że sytuacja w Iranie "zaczyna wyglądać niepewnie i ryzykowanie" dla USA.

- Może się okazać, ze jeśli prezydent Trump się w to nie uwikła, to ta interwencja może skończyć się porażką - ocenił ekspert.

