Irańska rakieta leciała w przestrzeń powietrzną NATO. Została zestrzelona

W oświadczeniu tureckiego Ministerstwa Obrony wskazano, że pocisk balistyczny został wystrzelony z terytorium Iranu. Naruszył przestrzeń powietrzną Iraku i Syrii, a następnie znalazł się na Morzu Śródziemnym, kierując się w stronę Turcji. Stacjonujące we wschodniej części akwenu siły zdołały go zestrzelić.

Wskazano, że nikt nie ucierpiał w wyniku incydentu. "Nasza wola i zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa kraju i obywateli jest na najwyższym poziomie" - czytamy w oświadczeniu.

Irański pocisk leciał w kierunku Turcji. Systemy NATO zadziałały

W wydanym komunikacie poinformowano, że Turcja opowiada się za stabilnością i pokojem, jednak zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na "wszelkie wrogie działania wobec naszego kraju". Wskazano też, że Ankara potrafi zapewnić bezpieczeństwo swoim terytoriom i obywatelom kraju, niezależnie od tego, skąd pochodzi zagrożenie.

Przypomnijmy, że wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan potępił amerykańsko-izraelski atak na Iran. Wskazał, że stanowi on "wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego" i zapewnił, że obywatele jego kraju "podzielają ból Irańczyków". Przywódca zapowiedział też podjęcie wysiłków dyplomatycznych na rzecz wypracowania zawieszenia broni.

- Opowiadamy się za pokojem. Chcemy, by krew i łzy przestały płynąć, a w regionie zapanował długo wyczekiwany pokój - przekonywał Erdogan w swoim wystąpieniu.

