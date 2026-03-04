Wcześniej Hojjatoleslam Mahmoudi, przewodniczący Rady Propagowania Islamu w Iranie, powiedział, że ceremonia pogrzebowa Alego Chameneiego będzie trwała trzy dni. Data zostanie ogłoszona później.

Irański urzędnik poinformował, że obywatele będą mogli oddać hołd zmarłemu w Sali Modlitewnej Imama Chomeiniego w Teheranie. "Mosalla (sala modlitewna) będzie przyjmować gości, a ludzie będą mogli wziąć udział w ceremonii pożegnalnej i po raz kolejny zaznaczyć swoją silną obecność” – przekazał w komentarzu opublikowanym w irańskich mediach.

Śmierć Alego Chameneiego. Iran był przygotowany na jego odejście

Po niemal 37 latach u władzy najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, zginął w sobotę w amerykańsko-izraelskich nalotach. System Islamskiej Republiki był przygotowywany na taki scenariusz.

W Teheranie zakładano, że próba zabójstwa najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju – zwłaszcza ze strony Izraela – pozostaje realną możliwością, dlatego równolegle budowano mechanizmy mające zapewnić ciągłość władzy i ograniczyć ryzyko destabilizacji państwa.

ZOBACZ: Kulisy eliminacji Chameneiego. Kluczową rolę odegrały uliczne kamery

Zgodnie z artykułem 111. irańskiej konstytucji obowiązki najwyższego przywódcy przejęła tymczasowa rada przywódcza, której zadaniem było zarządzanie państwem do czasu wyboru jego następcy. W skład rady wchodzą trzy osoby.

W środę portal Iran International podał, że następcą zmarłego ajatollaha miał zostać jego syn Mojtaba Chamanei.

