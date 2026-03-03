Według nieoficjalnych doniesień nowym najwyższym przywódcą Iranu został Mojtaba Chamenei, syn poprzedniego przywódcy, Ali Chameneiego zabitego w amerykańsko-izraelskimi ataku.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Mojtaba miał także zginąć w atakach, jednak we wtorek doniesienia te zdementowała irańska agencja Mehr.

"Zgromadzenie ekspertów Iranu pod naciskiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wybrało syna Alego Chameneiego, Mojtabę, na nowego Najwyższego Przywódcę" - podał serwis Iran International.

Wkrótce więcej informacji...

Nieoficjalnie: Mojtaba Chamenei nowym przywódcą Iranu

Syn Ali Chamaneiego urodził się w 1969 r. w Meszhedzie. Studiował teologię, jego mistrzem był sam ojciec. Według ustaleń francuskiej "Libération" Mojtaba miał odpowiadać za nadzór nad znaczną częścią fortuny ajatollahów, choć Teheran dementował te informacje.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni