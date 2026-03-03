Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził, że kolejnym celem ataków może stać się znajdująca się w Albanii baza Aszraf-3. Od 2013 r. stacjonuje tam opozycyjna wobec reżimu ajatollahów Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK). Szacuje się, że w Albanii schronienie znalazło ok. 3 tys. Persów.

ZOBACZ: Ekspert wskazał słaby punkt planu USA. "Interwencja może okazać się porażką"

W komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych Korpus przekazał, że Albania może być celem irańskiego odwetu, podobnie jak przed kilkoma dniami Akrotiri - brytyjska baza wojskowa na Cyprze.

Teheran grozi tym samym, że ma zdolności militarne, aby przenieść działania wojenne poza Bliski Wschód.

Iran może uderzyć w Albanii. Celem Ludowa Organizacja Mudżahedinów Iranu

Historia MEK sięga czasów sprzed rewolucji islamskiej. Jej źródeł należy szukać w muzułmańskich środowiskach studenckich, które sprzeciwiały się władzy szacha Pahlawiego.

Początkowo Ludowa Organizacja Mudżahedinów Iranu sprzyjała ajatollahowi Chomeiniemu, przywódcy rewolucji islamskiej i późniejszym najwyższemu przywódcy Iranu. Po przejęciu władzy przez ajatollahów MEK skonfliktował się z Chomeinim i udała się na wygnanie do Iraku. Tam MEK przyjął Saddam Husajn, przeciwnik ajatollahów.

ZOBACZ: Amerykański konsulat w Dubaju w ogniu. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar

Po wojnach w Zatoce Perskiej MEK znalazł schronienie w Albanii w 2013 r. przy walnym udziale Amerykanów, którzy nakłonili Tiranę do udostępnienia bazy i wykreślili organizację z listy sankcyjnej.

W odwecie w 2022 r. irańscy hakerzy włamali się do systemu albańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, zmuszając kraj do zamknięcia portów lotniczych i morskich. Przed kolejnymi atakami Teheran powstrzymała dopiero groźba uruchomienia artykułu 5. NATO.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni