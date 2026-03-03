Iran zagroził atakiem w Europie. Na celowniku jedno państwo
Iran rozważa atak na siedzibę Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu znajdującą się w Albanii - przekazał Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Europejskie państwo gości opozycyjną organizację od 2013 r. Korpus zagroził, że Albania może stać się kolejnym po Cyprze europejskim celem ataku reżimu.
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził, że kolejnym celem ataków może stać się znajdująca się w Albanii baza Aszraf-3. Od 2013 r. stacjonuje tam opozycyjna wobec reżimu ajatollahów Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK). Szacuje się, że w Albanii schronienie znalazło ok. 3 tys. Persów.
W komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych Korpus przekazał, że Albania może być celem irańskiego odwetu, podobnie jak przed kilkoma dniami Akrotiri - brytyjska baza wojskowa na Cyprze.
Teheran grozi tym samym, że ma zdolności militarne, aby przenieść działania wojenne poza Bliski Wschód.
Iran może uderzyć w Albanii. Celem Ludowa Organizacja Mudżahedinów Iranu
Historia MEK sięga czasów sprzed rewolucji islamskiej. Jej źródeł należy szukać w muzułmańskich środowiskach studenckich, które sprzeciwiały się władzy szacha Pahlawiego.
Początkowo Ludowa Organizacja Mudżahedinów Iranu sprzyjała ajatollahowi Chomeiniemu, przywódcy rewolucji islamskiej i późniejszym najwyższemu przywódcy Iranu. Po przejęciu władzy przez ajatollahów MEK skonfliktował się z Chomeinim i udała się na wygnanie do Iraku. Tam MEK przyjął Saddam Husajn, przeciwnik ajatollahów.
Po wojnach w Zatoce Perskiej MEK znalazł schronienie w Albanii w 2013 r. przy walnym udziale Amerykanów, którzy nakłonili Tiranę do udostępnienia bazy i wykreślili organizację z listy sankcyjnej.
W odwecie w 2022 r. irańscy hakerzy włamali się do systemu albańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, zmuszając kraj do zamknięcia portów lotniczych i morskich. Przed kolejnymi atakami Teheran powstrzymała dopiero groźba uruchomienia artykułu 5. NATO.
