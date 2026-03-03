Kolejne wybuchy w Dubaju. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar

Głośne eksplozje wstrząsnęły we wtorek wieczorem Dubajem i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także Dohą, stolicą Kataru.

Dziennikarze AFP potwierdzili, że słyszeli wybuchy osobiście w Dosze i Dubaju. Świadkowie, z którymi skontaktowała się agencja, poinformowali również o eksplozjach w Abu Zabi.

ZOBACZ: Katar odpowiada na ataki Iranu. "Trzeba zapłacić cenę"

Władze Dubaju przekazały, że głośne huki były wynikiem działań lokalnej obrony powietrznej. Trzeba jednak brać pod uwagę, że wcześniejsze irańskie uderzenia na terytorium miasta władze Dubaju określały w komunikatach mianem "incydentów", nie podając przyczyny pożarów.

Amerykańskie placówki na Bliskim Wschodzie w ogniu. Donald Trump zapowiedział odwet

Celem ataku miał paść także amerykański konsulat w Dubaju. Według nieoficjalnych doniesień w budynek uderzył dron irański Shahed-136. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, że na terenie placówki wybuchł pożar.

US Consulate in UAE attacked by Shahed-136. One more illuminated night in Gulf after US embassy in Riyadh received similar treatment yesterday. Iran is simply flattening the structures associated with United States of America in the region. Iran is focusing more on drone attacks… pic.twitter.com/MoGVjvjTNa — Dr. Syed Mohd Murtaza مرتضیٰ (@syedmohdmurtaza) March 3, 2026

W nocy Iran ostrzelał stolicę Arabii Saudyjskiej Rijad. Dwa drony trafiły m.in. w budynek amerykańskiej ambasady, w którym wybuchł pożar - poinformowało saudyjskie Ministerstwo Obrony. Placówkę zamknięto, we wtorek nie działała również ambasada USA w Kuwejcie.

Donald Trump zapowiedział działania odwetowe wobec Iranu. Również władze saudyjskie ogłosiły, że odpowiedzą na uderzenia.

Ataki w Dubaju, Abu Zabi i Dosze. Iran odpowiada, atakując sąsiadów

Irańskie ataki na miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Katar to odpowiedź na kolejną serii amerykańsko-izraelskich nalotów na terytorium Iranu. Uderzenia w Iranie zapowiedziały we wtorek także władze w Dosze.

W irańskim mieście Kom zniszczony został budynek sekretariatu tzw. Zgromadzenia Ekspertów. Organ ten jest odpowiedzialny za wybór nowego przywódcy państwa, następcy zmarłego w sobotę ajatollaha Alego Chameneiego.





ZOBACZ: Lotniska w Dubaju częściowo wznowią loty. Podano komunikat

Wbrew wcześniejszym doniesieniom najprawdopodobniej zniszczono tylko budynek administracyjny. Pierwotnie informowano, że zginąć mogła znaczna część kolegium, które ma wybrać nowego najwyższego przywódcę, jednak doniesień tych nie udało się potwierdzić.

Celami ataków były także lotnisko Mehrabad w Teheranie oraz dzielnica przemysłowa Hakimeh we wschodniej części stolicy. Do uderzeń doszło również w portowym mieście Buszehr nad Zatoką Perską.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni