"Zbroimy się z przyjaciółmi". Tusk o rozmowach ws. programu odstraszania nuklearnego

Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026

Temat broni jądrowej poruszył niedawno również prezydent Polski Karol Nawrocki, który w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" oświadczył, że jest "wielkim zwolennikiem" przystąpienia Polski do programu nuklearnego.

Według głowy państwa Warszawa powinna podążać drogą rozwijania własnego potencjału jądrowego z poszanowaniem wszelkich regulacji międzynarodowych, ponieważ znajduje się "na granicy konfliktu zbrojnego". - Wiemy, jaki jest stosunek agresywnej, imperialnej Federacji Rosyjskiej do Polski - zauważył Nawrocki.

Dopytywany, czy Stany Zjednoczone pozwoliłyby Polsce pójść w tym kierunku, z uwagi na to, że Warszawa jest sygnatariuszem układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, prezydent odparł: "Nie wiem, ale musimy działać w takim kierunku, abyśmy mogli rozpocząć pracę".

Francja wzmacnia swój potencjał jądrowy. Do współpracy zaprasza m.in. Polskę

Podczas poniedziałkowego wystąpienia w bazie wojskowej Ile Longue w Bretanii francuski prezydent podkreślił, że na płaszczyźnie geopolitycznej obecne czasy są okresem przełomów z wieloma zagrożeniami.

- Obecnie przeżywamy okres geopolitycznych wstrząsów, obarczonych ryzykiem - powiedział Macron, dodając, że konieczne jest "wzmocnienie" francuskiego modelu odstraszania nuklearnego.

- Biorąc pod uwagę rosnące ryzyko konfliktów na skalę globalną, przekraczających próg nuklearny, Francja zwiększy swój arsenał nuklearny i wzmocni swoją siłę odstraszania - poinformował.

Zastrzegł jednak, że Francja nie będzie informować na temat wielkości swojego arsenału. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Francji powiedział że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu nuklearnym. Wśród tych krajów wymienił m.in. Polskę.

Macron wyjaśnił, że odstraszanie nuklearne, daje sojusznikom europejskim możliwość udziału w związanych z nim ćwiczeniach. Poinformował, że po raz pierwszy w jednym z ćwiczeń strategicznych Francji uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii.

