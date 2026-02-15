Prezydent Karol Nawrocki w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" oświadczył, że jest "wielkim zwolennikiem" przystąpienia Polski do programu nuklearnego. Według niego Warszawa powinna podążać drogą rozwijania własnego potencjału jądrowego z poszanowaniem wszelkich regulacji międzynarodowych, ponieważ znajduje się "na granicy konfliktu zbrojnego". - Wiemy, jaki jest stosunek agresywnej, imperialnej Federacji Rosyjskiej do Polski - zauważył Nawrocki.

Dopytywany, czy Stany Zjednoczone pozwoliłyby Polsce pójść w tym kierunku, z uwagi na to, że Warszawa jest sygnatariuszem układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, prezydent odparł: "Nie wiem, ale musimy działać w takim kierunku, abyśmy mogli rozpocząć pracę".

Karol Nawrocki mówił o broni jądrowej. Reakcja światowych mediów

Agencja Bloomberga odnotowała, że słowa Nawrockiego padły po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, iż ​​prowadzi rozmowy z Francją na temat potencjalnej europejskiej obrony nuklearnej. Merz zaapelował o uporządkowanie stosunków transatlantyckich w obliczu zawirowań podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa.

Agencja przypomina, że Warszawa w 2025 roku podpisała umowę z Francją, która, jak powiedział premier Donald Tusk, otworzy drogę do potencjalnego współdzielenia przez Polskę ochrony ze strony francuskich rakiet. Bloomberg przypomniał również o wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Agencja zauważyła również, że Polska wydaje 5 proc. PKB na obronność i jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Nawrocki powiedział w Polsat News, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy podpisałby ustawę w tej sprawie.

Piszą o zmianie nastrojów w Europie. "Erozja zaufania do USA"

Portal Politico odnotował, że komentarz Nawrockiego "pojawił się na tle narastającej w kilku krajach europejskich debaty na temat rozwoju własnej broni jądrowej w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Moskwy i erozji zaufania do Stanów Zjednoczonych". Jako przykład podano tu premier Łotwy Evikę Silinę, która powiedziała podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że ​​"odstraszanie nuklearne może dać nam nowe możliwości". Portal wspomniał też kanclerza Niemiec, który informował o rozmowach z Francją na temat europejskiego odstraszania.

Według Politico Nawrocki zapytany w Polsat News, jak Moskwa mogłaby zareagować na polski program zbrojeń nuklearnych, "odparł lekceważąco", że "Rosja może agresywnie zareagować na wszystko".

"USA nie są niezawodnym partnerem". Ukraińskie media o deklaracji Nawrockiego

Anton Heraszczenko z ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych zauważył w kontekście słów Nawrockiego, że "w Europie zintensyfikowano dyskusje na temat utworzenia własnego odstraszania nuklearnego, które miałoby uzupełnić amerykański 'parasol nuklearny'".

Serwis internetowy ukraińskiego tygodnika "Lustro Tygodnia" przekazał z kolei, że Europa, która opiera się na "parasolu" Stanów Zjednoczonych, po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny rozważa rozwój własnej broni jądrowej. "Powodem jest to, że Waszyngton nie jest już postrzegany jako niezawodny partner" - czytamy.

Tymczasem ukraińska agencja Unian, która także odnotowała słowa Nawrockiego, zauważyła, że porozumienie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi dotyczące redukcji strategicznych broni ofensywnej, znane jako Traktat Nowy START, oficjalnie wygasł 5 lutego, a nie osiągnięto porozumienia w sprawie nowego porozumienia ani formalnego przedłużenia obecnego. Traktat ustanowił wzajemne limity na strategiczne głowice nuklearne i środki ich dostarczania, a jego koniec - po raz pierwszy od ponad pięciu dekad - pozostawia dwa największe mocarstwa nuklearne bez prawnie wiążących ograniczeń tych arsenałów.

Serwis RBC Ukraina zauważył, że Władimir Putin proponował wcześniej dobrowolne przestrzeganie limitów przez kolejny rok, ale w takim kontekście ma to charakter głównie symboliczny. W odpowiedzi Donald Trump stwierdził, że chciałby nowego porozumienia obejmującego też Chiny, ale jak dotąd nie podjęto żadnych konkretnych kroków w tym kierunku. Jednocześnie prezydent USA nakazał Pentagonowi wznowienie testów nuklearnych "na takich samych warunkach" jak Rosja i Chiny.

Rosja reaguje na słowa prezydenta Polski. "Nawrocki za bronią jądrową".

Słowa Nawrockiego nie umknęły też uwadze Rosji. Odnotował je na Telegramie choćby Władimir Sołowjow, jeden z czołowych propagandystów Kremla. Również agencja RIA Novosti stwierdziła, że prezydent Nawrocki "wypowiedział się za pojawieniem się broni jądrowej w Polsce".

Serwis viedomosti.ru w kontekście deklaracji polskiej głowy państwa przypomniał słowa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który komentując inicjatywę rozmieszczenia broni jądrowej w kraju, zwracał uwagę, że Warszawa jest stroną traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Wypowiedź Nawrockiego odnotował również egipski dziennik rządowy "Akhbar el-Yom" ("Wiadomości dnia"), który napisał, że prezydent Polski "wezwał swój kraj do zdobycia broni jądrowej, nie ustalając jednak harmonogramu realizacji tego celu".

