Amerykańskie samoloty bojowe rozbiły się w Kuwejcie. Ewakuowano załogi
W Kuwejcie rozbiło się kilka amerykańskich samolotów bojowych - poinformowało Ministerstwo Obrony Kuwejtu. Wszystkie załogi zostały uratowane i trafiły do szpitala na badania. Ich stan jest stabilny. Władze prowadzą wraz z USA wspólne dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.
Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało, że w poniedziałek rano rozbiło się kilka amerykańskich samolotów bojowych, jednak wszystkie załogi zostały uratowane.
Rzecznik resortu obrony Kuwejtu wyjaśnił, że władze natychmiast rozpoczęły procedury poszukiwawczo-ratownicze, a załogi zostały ewakuowane i przewiezione do szpitala w celu sprawdzenia ich stanu zdrowia i zapewnienia im niezbędnej opieki medycznej.
ZOBACZ: Dron uderzył w bazę brytyjskiego lotnictwa na Cyprze. Należał do Iranu
Urzędnik zaznaczył, że ich stan jest stabilny. Dodał, że okoliczności incydentu zostały bezpośrednio uzgodnione z Amerykanami i podjęto wspólne środki techniczne. Podkreślił, że władze prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wypadku.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie myśliwce rozbiły się w Kuwejcie
Wcześniej w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o wypadku jednego myśliwca - F-15E bądź F/A-18. Maszyna rozbiła się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej, jednak nie wiadomo było do których sił zbrojnych należała.
Według stacji CNN samolot spadł 10 kilometrów od bazy Ali Ali Salem w Kuwejcie.
ZOBACZ: Operacja "Epicka Furia". Są pierwsze ofiary po stronie USA
W mediach społecznościowych pojawiły się materiały wideo oraz zdjęcia, na których widoczny był amerykański pilot, który ocalał. Niektóre z filmów ukazywały również katapultującego się pilota.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej