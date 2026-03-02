Amerykańskie samoloty bojowe rozbiły się w Kuwejcie. Ewakuowano załogi

W Kuwejcie rozbiło się kilka amerykańskich samolotów bojowych - poinformowało Ministerstwo Obrony Kuwejtu. Wszystkie załogi zostały uratowane i trafiły do szpitala na badania. Ich stan jest stabilny. Władze prowadzą wraz z USA wspólne dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.

Widok z lotu ptaka na pustynny krajobraz z fragmentem wybrzeża. Na pierwszym planie po lewej stronie znajduje się wysoka wieża telekomunikacyjna z antenami. Powyżej niej, na tle jasnego nieba, leci amerykański samolot wojskowy.
NEXTA/X/Google Maps
Amerykańskie samoloty bojowe rozbiły się w Kuwejcie

Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało, że w poniedziałek rano rozbiło się kilka amerykańskich samolotów bojowych, jednak wszystkie załogi zostały uratowane.

 

 

Rzecznik resortu obrony Kuwejtu wyjaśnił, że władze natychmiast rozpoczęły procedury poszukiwawczo-ratownicze, a załogi zostały ewakuowane i przewiezione do szpitala w celu sprawdzenia ich stanu zdrowia i zapewnienia im niezbędnej opieki medycznej.

 

Urzędnik zaznaczył, że ich stan jest stabilny. Dodał, że okoliczności incydentu zostały bezpośrednio uzgodnione z Amerykanami i podjęto wspólne środki techniczne. Podkreślił, że władze prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wypadku.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie myśliwce rozbiły się w Kuwejcie

Wcześniej w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o wypadku jednego myśliwca - F-15E bądź F/A-18. Maszyna rozbiła się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej, jednak nie wiadomo było do których sił zbrojnych należała.

 

 

Według stacji CNN samolot spadł 10 kilometrów od bazy Ali Ali Salem w Kuwejcie.

 

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały wideo oraz zdjęcia, na których widoczny był amerykański pilot, który ocalał. Niektóre z filmów ukazywały również katapultującego się pilota.

 

