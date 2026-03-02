Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało, że w poniedziałek rano rozbiło się kilka amerykańskich samolotów bojowych, jednak wszystkie załogi zostały uratowane.

بيان رقم 7



صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.



وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026

Rzecznik resortu obrony Kuwejtu wyjaśnił, że władze natychmiast rozpoczęły procedury poszukiwawczo-ratownicze, a załogi zostały ewakuowane i przewiezione do szpitala w celu sprawdzenia ich stanu zdrowia i zapewnienia im niezbędnej opieki medycznej.

ZOBACZ: Dron uderzył w bazę brytyjskiego lotnictwa na Cyprze. Należał do Iranu

Urzędnik zaznaczył, że ich stan jest stabilny. Dodał, że okoliczności incydentu zostały bezpośrednio uzgodnione z Amerykanami i podjęto wspólne środki techniczne. Podkreślił, że władze prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wypadku.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie myśliwce rozbiły się w Kuwejcie

Wcześniej w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o wypadku jednego myśliwca - F-15E bądź F/A-18. Maszyna rozbiła się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej, jednak nie wiadomo było do których sił zbrojnych należała.

⚡️Iran claims it shot down a U.S. fighter jet in the skies over Kuwait



The pilot managed to eject and survived, Iranian outlet Tasnim reports.



There is no independent confirmation of this information so far. pic.twitter.com/8nfTykAlMd — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Według stacji CNN samolot spadł 10 kilometrów od bazy Ali Ali Salem w Kuwejcie.

ZOBACZ: Operacja "Epicka Furia". Są pierwsze ofiary po stronie USA

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały wideo oraz zdjęcia, na których widoczny był amerykański pilot, który ocalał. Niektóre z filmów ukazywały również katapultującego się pilota.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni