"Tego żądam od rządu". Nawrocki o Polakach na Bliskim Wschodzie

Podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach głos w sprawie sytuacji Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, zabrał Karol Nawrocki. Prezydent zwrócił się z apelem do rządu, aby "trochę bardziej zabrał się do pracy w pomocy polskim turystom i mieszkańcom Zatoki Perskiej".

- Dzisiaj od rana zasypuje, także Kancelarię Prezydenta, fala niezrozumienia Polaków przebywających w regionie Zatoki Perskiej. (...) Myślę, że od tego jest MSZ, żeby właśnie teraz pokazało swoją efektywność - mówił Nawrocki w rozmowie z Dorotą Gawryluk.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Polska nie wyśle samolotów po obywateli

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór, pytany o to, czy Polska zamierza wysłać samoloty po obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie, przekazał, że kraj jest przygotowany na różne scenariusze. Jednak jego zdaniem najbezpieczniejszym obecnie rozwiązaniem jest pozostanie na miejscu.

ZOBACZ: "Wzywamy wszystkie strony". Oświadczenie polskiego MSZ ws. Bliskiego Wschodu

Wewiór argumentował, że zamknięcia części lotnisk mogą okazać się krótkotrwałe i wtedy szybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z komercyjnych lotów niż organizowanie innych form transportu. Rzecznik mówił również o Polakach przebywających w Egipcie, gdzie miały pojawić się problemy z przepustowością. Jak przekazał, osoby przebywające w tym kraju mogą dostać się do Polski lub Europy lotami komercyjnymi.

Ataki na Iran. Rzecznik MSZ apeluje do biur podróży

Maciej Wewiór zaapelował również do firm organizujących wycieczki do objętego konfliktem regionu. - Apeluję do wszystkich biur podróży, które nadal oferują, a co gorsza realizują wyjazdy na Bliski Wschód o odpowiedzialność i nierobienie tego - przekazał.

ZOBACZ: Polska nie wyśle samolotów po obywateli na Bliskim Wschodzie. MSZ tłumaczy

Rzecznik dodał, że nie może "zabronić biurom podróży funkcjonowania", jednak uczulił obywateli, aby pytali organizatorów o bezpieczeństwo w kraju, do którego kupują wycieczkę. Wewiór zapowiedział, że resort spraw zagranicznych będzie w poniedziałek lub najpóźniej we wtorek rozmawiać o sytuacji z resortem sportu i turystyki.

Z informacji przekazanych przez Wewióra wynika, że w przypadku Polaków przebywających w całym regionie objętym konfliktem mowa jest o tysiącach osób, a jeśli chodzi o turystów - o dziesiątkach tysięcy. Przypomniał też o uruchomieniu dodatkowej infolinii dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Po raz kolejny zaapelował również o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni