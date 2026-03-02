"Tak nie jest". Prezydent o programie SAFE

Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy dotyczącej programu SAFE, a sprawa pożyczki na zbrojenia wciąż budzi ogromne emocje w środowisku politycznym. Rząd przekonuje, że Polska ma szansę wziąć kredyt na wyjątkowo korzystnych warunkach. Opozycja grzmi jednak, że stanowi to zagrożenie dla polskiej suwerenności.

"Rząd zniszczył finanse publiczne"

Prezydent odniósł się do sprawy w rozmowie z Dorotą Gawryluk podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. - Gdyby rząd lepiej pracował, to SAFE - w ich opinii - nie byłby polskim być albo nie być. Bo tak nie jest - powiedział.

Prezydent ocenił, że "żyjemy w przekonaniu, że bez SAFE nie da się zbudować naszej obronności". - To ja dzisiaj zadaje pytanie: Jak udawało się do tej pory zbroić RP, kupować sprzęt bez tego programu? W tej dyskusji nie dotykamy jednej rzeczy - tego, że obecny rząd zniszczył polskie finanse publiczne - ocenił Nawrocki.

