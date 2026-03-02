Suski o SAFE: Żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą. Byliby wywaleni
- Kupować trzeba broń ze Stanów Zjednoczonych, bo jak widać ona jest skuteczna, precyzyjna. Jest po prostu bronią, która jest nowoczesna, a ta, która będzie wyprodukowana (w ramach SAFE - red.), nie wiadomo jaka będzie - przekonywał w "Graffiti" Marek Suski. Poseł PiS zasugerował też, że żołnierze, którzy nie popierają programu SAFE, wolą milczeć, bojąc się narazić obecnej władzy.
Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w kwestii ustawy dotyczącej programu SAFE, a sprawa podjęcia pożyczki na zbrojenia wciąż budzi w środowisku politycznym ogromne emocje. Refleksje w kontekście polskich możliwości obronnych wzbudza też eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie.
Pytany o to, czy ostatnie wydarzenia nie są powodem, by raz jeszcze przemyśleć stanowisko na temat programu, goszczący w "Graffiti" poseł PiS Marek Suski stwierdził, że sytuacja w Iranie stanowi podstawę do bliższego przyjrzenia się temu, co "dzieje się za wschodnią granicą".
Marek Suski o programie SAFE: Broń trzeba kupować z USA
- Niemcy będą budować fabryki dopiero, więc jeżeli jest sytuacja, w której pilnie potrzebujemy broni, to trzeba ją kupować tam, gdzie ona jest już dostępna, produkowana, jest wysokiej jakości i właśnie ta wojna pokazuje, że sprzęt amerykański jest najlepszy, najskuteczniejszy - mówił Marek Suski, dodając, że wkrótce amerykańska broń będzie tańsza niż ta pochodząca z krajów UE.
Poseł stwierdził, że europejskie uzbrojenie jest przestarzałe. - (Kraje UE) są o 20 lat za Stanami Zjednoczonymi, wiec wojna pokazuje dokładnie. Kupować trzeba broń ze Stanów Zjednoczonych, bo jak widać ona jest skuteczna, precyzyjna. Jest po prostu bronią, która jest nowoczesna, a ta, która będzie wyprodukowana, nie wiadomo jaka będzie - powiedział.
ZOBACZ: "Podpisze, ale zrobi jakieś 'aczkolwiek'". Ekspert o ruchu prezydenta ws. SAFE
Pytany o antydronowy system San, który miałby być sfinansowany ze środków z programu SAFE, Marek Suski wskazywał, że mógł zostać zakupiony z polskiego budżetu. Skrytykował obóz władzy za to, że do nie dokonano tej transakcji do tej pory. - Trzeci rok rządzą i nie zakupili tego systemu (...). Ale jak się nie potrafi rządzić, nie potrafi się utrzymać w ryzach budżetu i robi się największa dziurę budżetową - padła kompletnie ściągalność podatków - no, to co trzeba zrobić? - grzmiał polityk.
"Byliby wywaleni". Suski twierdzi, że część wojska nie chce narazić się władzy
Prowadzący program Grzegorz Kępka zauważył, że o konieczności zaciągnięcia pożyczki z programu SAFE mówi część polskich dowódców. Marek Suski odpierał jego argumenty, wskazując, że przedstawiciele polskiego wojska, którzy są przeciwni, milczą, bo nie chcą narazić się polskiej władzy.
WIDEO: Suski o SAFE: Żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą. Byliby wywaleni
- W wojsku jest dyscyplina. Dzisiejsza władza jest bezwzględna, więc nawet ci żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą, bo byliby po prostu wywaleni z zabraniem kompetencji i może jeszcze dużo większymi karami - wskazał poseł PiS.
ZOBACZ: Sejm podjął decyzję w sprawie SAFE. Posłowie przyjęli poprawki Senatu
Grzegorz Kępka przytoczył swojemu gościowi słowa Konrada Szymańskiego - ministra ds. UE w rządzie Zjednoczonej Prawicy w latach 2020-22. Na łamach "Rz" polityk stwierdził, że - wbrew obecnej narracji PiS - SAFE nie jest antyamerykański i nie ogranicza suwerenności, a może wzmocnić polskie bezpieczeństwo.
Suski zareagował, przypominając, że Szymański to "były minister". - Są tacy, którzy mają takie (zdanie), a są tacy, którzy uważają, że on (program SAFE) nie tylko ogranicza, ale on zagraża naszej suwerenności - powiedział poseł.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej