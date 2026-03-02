Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w kwestii ustawy dotyczącej programu SAFE, a sprawa podjęcia pożyczki na zbrojenia wciąż budzi w środowisku politycznym ogromne emocje. Refleksje w kontekście polskich możliwości obronnych wzbudza też eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie.

Pytany o to, czy ostatnie wydarzenia nie są powodem, by raz jeszcze przemyśleć stanowisko na temat programu, goszczący w "Graffiti" poseł PiS Marek Suski stwierdził, że sytuacja w Iranie stanowi podstawę do bliższego przyjrzenia się temu, co "dzieje się za wschodnią granicą".

Marek Suski o programie SAFE: Broń trzeba kupować z USA

- Niemcy będą budować fabryki dopiero, więc jeżeli jest sytuacja, w której pilnie potrzebujemy broni, to trzeba ją kupować tam, gdzie ona jest już dostępna, produkowana, jest wysokiej jakości i właśnie ta wojna pokazuje, że sprzęt amerykański jest najlepszy, najskuteczniejszy - mówił Marek Suski, dodając, że wkrótce amerykańska broń będzie tańsza niż ta pochodząca z krajów UE.

Poseł stwierdził, że europejskie uzbrojenie jest przestarzałe. - (Kraje UE) są o 20 lat za Stanami Zjednoczonymi, wiec wojna pokazuje dokładnie. Kupować trzeba broń ze Stanów Zjednoczonych, bo jak widać ona jest skuteczna, precyzyjna. Jest po prostu bronią, która jest nowoczesna, a ta, która będzie wyprodukowana, nie wiadomo jaka będzie - powiedział.

Pytany o antydronowy system San, który miałby być sfinansowany ze środków z programu SAFE, Marek Suski wskazywał, że mógł zostać zakupiony z polskiego budżetu. Skrytykował obóz władzy za to, że do nie dokonano tej transakcji do tej pory. - Trzeci rok rządzą i nie zakupili tego systemu (...). Ale jak się nie potrafi rządzić, nie potrafi się utrzymać w ryzach budżetu i robi się największa dziurę budżetową - padła kompletnie ściągalność podatków - no, to co trzeba zrobić? - grzmiał polityk.

"Byliby wywaleni". Suski twierdzi, że część wojska nie chce narazić się władzy

Prowadzący program Grzegorz Kępka zauważył, że o konieczności zaciągnięcia pożyczki z programu SAFE mówi część polskich dowódców. Marek Suski odpierał jego argumenty, wskazując, że przedstawiciele polskiego wojska, którzy są przeciwni, milczą, bo nie chcą narazić się polskiej władzy.

- W wojsku jest dyscyplina. Dzisiejsza władza jest bezwzględna, więc nawet ci żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą, bo byliby po prostu wywaleni z zabraniem kompetencji i może jeszcze dużo większymi karami - wskazał poseł PiS.

Grzegorz Kępka przytoczył swojemu gościowi słowa Konrada Szymańskiego - ministra ds. UE w rządzie Zjednoczonej Prawicy w latach 2020-22. Na łamach "Rz" polityk stwierdził, że - wbrew obecnej narracji PiS - SAFE nie jest antyamerykański i nie ogranicza suwerenności, a może wzmocnić polskie bezpieczeństwo.

Suski zareagował, przypominając, że Szymański to "były minister". - Są tacy, którzy mają takie (zdanie), a są tacy, którzy uważają, że on (program SAFE) nie tylko ogranicza, ale on zagraża naszej suwerenności - powiedział poseł.

