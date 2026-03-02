"Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o odwołaniu dwóch najbliższych rejsów do Dubaju (do 4 marca) i Rijadu (do 8 marca) - rejsy do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca" - poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Decyzję o odwołaniu powyższych rejsów podjęto w związku z "sytuacją w regionie i rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego". W sobotę rano rozpoczął się atak USA i Izraela na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe.

ZOBACZ: Polska nie wyśle samolotów po obywateli na Bliskim Wschodzie. MSZ tłumaczy

Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneiego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

Atak na Iran. PLL LOT odwołuje rejsy do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu

W dalszej części komunikatu PLL LOT podkreśliły, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest dla firmy priorytetem. "Aktywnie komunikujemy się z naszymi pasażerami i pozostajemy do dyspozycji w przypadku kwestii związanych ze zmianami rezerwacji" - dodano.

Polski resort spraw zagranicznych w sobotę informował również za pośrednictwem platformy X, że w związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym, także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią.

ZOBACZ: Nocny atak Iranu. Bilans ofiar rośnie, znaleziono kolejne ciała

W związku z nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W sobotę rano do Warszawy zawrócony został samolot PLL LOT, który leciał do Dubaju. Loty w regionie odwołały m.in.:

brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic ,

, Air Arabia ,

, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju),

(z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu),

(do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw),

(na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca),

(połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca),

(połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways ,

, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem),

(połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca),

(połączenia z Tel Awiwem do 2 marca), Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni