Media: Dron uderzył w bazę brytyjskiego lotnictwa na Cyprze. Miał być irański

Brytyjska baza Akrotiri na Cyprze została trafiona przez "małego drona" - podały cypryjskie media. Według niepotwierdzonych informacji mógł to być irański dron bojowy Shahed 136. Incydent nie spowodował ofiar, ale doprowadził do "niewielkich szkód".

Mapa pokazująca bazę lotniczą Akrotiri na Cyprze połączona linią z samolotem wojskowym.
Zdj. ilustracyjne/Google Maps/WIkimedia Commons
Media: Baza Akrotiri na Cyprze celem ataku drona

W bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze uderzył dron - podał w nocy z niedzieli na poniedziałek cypryjski dziennik "Cyprus Mail". Według cytowanych przez gazetę niepotwierdzonych informacji mógł to być irański dron bojowy Shahed 136.

 

"Cyprus Mail" podał, że personel bazy został poinformowany o uderzeniu "małego drona" w lotnisko. Incydent nie spowodował ofiar, ale wywołał "niewielkie szkody".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Brytyjczycy uderzą w "celu defensywnym"

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił w niedzielę, że zgodził się na prośbę USA, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym". Zaznaczył, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.

 

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz w regionie.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
