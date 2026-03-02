W bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze uderzył dron - podał w nocy z niedzieli na poniedziałek cypryjski dziennik "Cyprus Mail". Według cytowanych przez gazetę niepotwierdzonych informacji mógł to być irański dron bojowy Shahed 136.

ZOBACZ: Operacja "Epicka Furia". Są pierwsze ofiary po stronie USA

"Cyprus Mail" podał, że personel bazy został poinformowany o uderzeniu "małego drona" w lotnisko. Incydent nie spowodował ofiar, ale wywołał "niewielkie szkody".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Brytyjczycy uderzą w "celu defensywnym"

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił w niedzielę, że zgodził się na prośbę USA, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym". Zaznaczył, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.

ZOBACZ: Zmiana na szczycie. Nowy dowódca Korpusu Strażników Rewolucji

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz w regionie.

