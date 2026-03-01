Operacja "Epicka Furia". Są pierwsze ofiary po stronie USA

Według stanu z godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 15.30 w Polsce) trzech żołnierzy USA zginęło, a pięciu zostało poważnie rannych podczas operacji "Epic Fury" - czytamy w komunikacie CENTCOM.

Atak na Iran. Są pierwsze ofiary po stronie USA

Jak dodano, kilku żołnierzy odniosło lekkie obrażenia od odłamków oraz doznało wstrząsu mózgu. Są w trakcie powrotu do służby - zaznaczyło CENTCOM.

"Główne działania bojowe są kontynuowane, trwają działania ratownicze" - podkreśliło dowództwo.

"Sytuacja jest dynamiczna, dlatego z szacunku dla rodzin wstrzymamy się z publikacją dodatkowych informacji, w tym tożsamości poległych żołnierzy, do 24 godzin po powiadomieniu ich najbliższych" - zapowiedziano.

Dzień wcześniej CENCTOM informował, że podczas operacji nie poległ żaden amerykański żołnierz.

Atak USA i Izraela na Iran

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

W niedzielę rano irańskie media państwowe potwierdziły, że w czasie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Wcześniej o śmierci Chameneia w atakachinformowały władze USA i Izraela.

