Po godzinie 16.00 czasu polskiego irańska agencja informacyjna ISNA poinformowała i opublikowała nagrania z wystrzelenia pocisków - najpierw Fattah, później Sejjil. Nie jest jasne, co było celem pocisków i czy Izraelowi lub USA udało się je przechwycić.

Irański arsenał rakietowy

Pierwsza z rakiet to hipersoniczna rakieta balistyczna. Została zaprezentowana w połowie 2023 roku. Fattah może rozwijać prędkość Mach 13-15, czyli od 15 do 18 tys. km/h. Zasięg pocisku jest szacowny na około 1500 km. Według deklaracji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który częściowo kontroluje arsenał rakietowy Iranu, rakieta jest zdolna do manewrowania w locie i omijania zaawansowanych systemów obrony przeciwrakietowej.

Druga z rakiet - Sejjil, to pocisk balistyczny średniego zasięgu. Jest wystrzeliwany z mobilnej wyrzutni i waży ponad 20 ton. Zasięg pocisku szacuje się na 2000-2500 km.

W arsenale Iran posiada też Khorramshahr - rakietę o największej głowicy bojowej, która może sięgnąć celów oddalonych o 3000 km. Teheran ma do dyspozycji również mniejsze pociski do starć na krótszym dystansie: Qiam, Soumar i Hoveyzeh.

Twarde oświadczenie Teheranu: Nie zrezygnujemy

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy agencja ISNA informowała o wystrzeleniu pocisków, głos zabrał szef irańskiej dyplomacji, który oświadczył, że "Iran nie zrezygnuje ze swojego prawa do wzbogacania uranu".

Abbas Aragczi zaprzeczył również doniesieniom o śmierci najwyższego przywódcy republiki islamskiej i podkreślił, że ajatollah Ali Chamenei żyje.

W sobotę rano Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, skupiając się początkowo na celach związanych z władzami reżimu. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ostrzał baz amerykańskich w regionie Bliskiego Wschodu. Wcześniej Donald Trump oświadczył, że celem amerykańskiej operacji "Epicka Furia" jest obalenie reżimu w Iranie i ograniczenie irańskiego programu nuklearnego.

