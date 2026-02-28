"Polak za granicą" to serwis informacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort w komunikacie podkreśla, że zamknięta jest przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Według informacji na godz. 12.30, prawdopodobne jest zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią.

MSZ odradza podróże na Bliski Wschód

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreśla, że resort dyplomacji "zdecydowanie odradza" podróże przez i do regionu Bliskiego Wschodu. "Osobom, które nie opuściły regionu i nadal przebywają na miejscu, zalecamy bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb bezpieczeństwa oraz stałe monitorowanie komunikatów polskich placówek. Przypominamy też o rejestracji w systemie Odyseusz".

📢‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie‼️Przestrzeń powietrzna ✈️dla ruchu cywilnego na Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta🚫 Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w… pic.twitter.com/V9uJ6oH6CR — Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026

System Odyseusz służy rejestracji podróży zagranicznych Polaków, by służbom było łatwiej pomóc obywatelom w razie niebezpieczeństwa.

Serię komunikatów wydały polskie placówki dyplomatyczne. Publikujemy listę ostrzeżeń ambasad RP:

Iran

O sytuacji w Teheranie poinformował szef MSZ Radosław Sikorski. "Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem" - przekazał wicepremier.

"Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" - dodał Sikorski.

Izrael

"Ze względu na trwające ostrzały przez najbliższe 24 godziny apelujemy o nieprzemieszczanie się po terytorium Izraela. W sytuacjach nagłych np. zagubienie paszportu zadzwoń na telefon dyżurny: +972 547 444 106 lub napisz e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl" - podano w komunikacie.

ZOBACZ: "Nieuprawniona interwencja". Gen. Polko skomentował atak na Iran

Ambasada apeluje do osób, które przebywają w Izraelu lub na Zachodnim Brzegu o instalację lokalnych aplikacji ostrzegawczych jak Red Alert, Home Front Command. Placówka uprasza również o stosowanie się do poleceń służb, schronienie się w razie alarmów oraz by zawsze mieć przy sobie dokumenty, naładowany telefon, lekarstwa i wodę.

Katar

"Qatar Airways poinformowały Ambasadę RP w Dosze o uruchomieniu zespołu kryzysowego. Pasażerowie mogą kontaktować się z Qatar Airways w sprawie statusu rejsów, zmian rezerwacji i tras przelotu pod numerem +974 4144 5555" - informuje ambasada RP w Katarze.

Jak wskazano w komunikacie, pod tym numerem można uzyskać informacje także nt. zakwaterowania, voucherów na posiłki i innych form wsparcia przy dłuższych utrudnieniach w podróży. "Zalecamy w pierwszej kolejności kontakt z Qatar Airways w sprawach dotyczących konkretnych lotów" - wskazuje ambasada.

Kuwejt i Bahrajn

Ambasada RP w Kuwejcie apeluje, że Polacy przebywający w Kuwejcie i Bahrajnie powinni śledzić oficjalne profile władz w mediach społecznościowych jak @kuna_en i @moi_bahrain.

Powinni również zarejestrować się w systemie Odyseusz, unikać przebywania w pobliżu obiektów wojskowych, utrzymywać naładowany telefon, pozostawać w stałym kontakcie z bliskimi i rodziną.

ZOBACZ: Ekspert ocenił obecną taktykę USA w Iranie. "Absolutnie niewykonalne"

"Jeśli zostaną Państwo wezwani do schronienia się, należy pozostać w budynku lub udać się do najbliższego bezpiecznego obiektu lub wyznaczonego schronu. Dodatkową ochronę może zapewnić pomieszczenie wewnętrzne z możliwie najmniejszą liczbą ścian zewnętrznych i okien" - podkreśla ambasada, która informuje też o utrudnieniach w ruchu lotniczym.

Jak informuje Reuters, dron zaatakował międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie, powodując lekkie obrażenia u kilku pracowników i powodując ograniczone szkody materialne. Iran kontynuuje ataki na bazy amerykańskie w regionie.

Egipt

Ambasada RP w Kairze "zaleca bieżące śledzenie informacji publikowanych przez władze egipskie oraz MSZ RP. Osobom przebywającym w Egipcie lub planującym podróż sugerujemy rejestrację w systemie Odyseusz" - czytamy w komunikacie.

Cypr

Ambasada RP na Cyprze informuje o możliwych utrudnieniach na lotniskach Larnaka i Pafos. Zaleca śledzenie komunikatów linii lotniczych i lotnisk. Dodaje również, że w dniu planowanego lotu należy przybyć na lotnisko na trzy godziny przed planowanym odlotem.

Serwis cypryjskich lotnisk Cyprus Airports zaleca bezpośredni kontakt z linią lotniczą lub agentem podróży w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących lotu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni