Atak na tankowiec w cieśninie Ormuz. To kluczowy obszar na mapie świata
Dwa drony zaatakowały w niedzielę port Dukm w Omanie. Niemal w tym samym czasie, w strategicznej cieśninie Ormuz, zaatakowano również tankowiec. Przez ten obszar świata przepływa zazwyczaj ponad 14 milionów baryłek dziennie, czyli nawet jedna trzecia całkowitego światowego eksportu ropy morskiej. Iran zapowiedział blokadę szlaku.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Omanu potwierdziło atak dwóch dronów. Po uderzeniu pierwszego ranny został pracownik portu. Szczątki drugiego bezzałogowca spadły na strefę przemysłową, wywołując niewielki pożar.
Chwilę później Omańska Agencja Państwowa przekazała, że w cieśninie Ormuz, kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam, doszło również do ataku na tankowiec Skylight, pływający pod banderą Palau. Poszkodowanych zostało czterech marynarzy. Cała 20-osobowa załoga została bezpiecznie ewakuowana z jednostki, która znalazła się pod ostrzałem.
Atak w cieśninie Ormuz. Co z cenami ropy?
Na razie nie wskazano, kto odpowiada za incydenty. Agencja AP przypomniała jednak, że Iran wcześniej groził uderzeniem w statki przepływające przez strategiczną cieśninę Ormuz. Miało to być odwetem za wcześniejsze amerykańsko-izraelskie ataki na Iran.
Według analityków atak na Iran, członka OPEC, grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy na Bliskim Wschodzie, które w najgorszym przypadku mogą wywołać globalną recesję gospodarczą.
Iran jest czwartym co do wielkości producentem ropy w OPEC, z nieco ponad 3 milionami baryłek dziennie w styczniu. Islamska Republika dzieli linię brzegową z Cieśniną Ormuz, najważniejszą na świecie drogą wodną dla globalnego handlu ropą.
Według danych firmy konsultingowej Kpler, w 2025 roku przez Cieśninę przepływało ponad 14 milionów baryłek dziennie, czyli jedna trzecia całkowitego światowego eksportu ropy morskiej. Około trzy czwarte tych beczek trafiło do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, otrzymują połowę importu ropy z Cieśniny.
- Długotrwałe zamknięcie Cieśniny Ormuz to gwarantowana globalna recesja - ocenił Bob McNally, były doradca energetyczny Białego Domu byłego prezydenta George'a W. Busha, cytowany przez CNBC.
Atak na Oman. Niedawno toczyły się tam mediacje USA-Iran
Z kolei atak dronów na port pierwsze uderzenie na terytorium Omanu od rozpoczęcia w sobotę serii ataków USA i Izraela na Iran oraz irańskich działań odwetowych wymierzonych w amerykańskie bazy wojskowe w regionie.
Jeszcze w piątek, czyli dzień przed wybuchem wojny, Oman był miejscem negocjacji pomiędzy Iranem i USA, których głównym tematem był irański program nuklearny. Dawały one nadzieje, że uda się uniknąć eskalacji konfliktu.
