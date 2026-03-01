Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Omanu potwierdziło atak dwóch dronów. Po uderzeniu pierwszego ranny został pracownik portu. Szczątki drugiego bezzałogowca spadły na strefę przemysłową, wywołując niewielki pożar.

Atak dronów na port w Omanie po ostrzale tankowca Skylight

Chwilę później Omańska Agencja Państwowa przekazała, że w cieśninie Ormuz, kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam, doszło również do ataku na tankowiec Skylight, pływający pod banderą Palau. Poszkodowanych zostało czterech marynarzy. Cała 20-osobowa załoga została bezpiecznie ewakuowana z jednostki, która znalazła się pod ostrzałem.

Atak w cieśninie Ormuz. Co z cenami ropy?

Na razie nie wskazano, kto odpowiada za incydenty. Agencja AP przypomniała jednak, że Iran wcześniej groził uderzeniem w statki przepływające przez strategiczną cieśninę Ormuz. Miało to być odwetem za wcześniejsze amerykańsko-izraelskie ataki na Iran.

Według analityków atak na Iran, członka OPEC, grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy na Bliskim Wschodzie, które w najgorszym przypadku mogą wywołać globalną recesję gospodarczą.

ZOBACZ: Cieśnina Ormuz zamknięta. "Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"

Iran jest czwartym co do wielkości producentem ropy w OPEC, z nieco ponad 3 milionami baryłek dziennie w styczniu. Islamska Republika dzieli linię brzegową z Cieśniną Ormuz, najważniejszą na świecie drogą wodną dla globalnego handlu ropą.

Według danych firmy konsultingowej Kpler, w 2025 roku przez Cieśninę przepływało ponad 14 milionów baryłek dziennie, czyli jedna trzecia całkowitego światowego eksportu ropy morskiej. Około trzy czwarte tych beczek trafiło do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, otrzymują połowę importu ropy z Cieśniny.

- Długotrwałe zamknięcie Cieśniny Ormuz to gwarantowana globalna recesja - ocenił Bob McNally, były doradca energetyczny Białego Domu byłego prezydenta George'a W. Busha, cytowany przez CNBC.

Atak na Oman. Niedawno toczyły się tam mediacje USA-Iran

Z kolei atak dronów na port pierwsze uderzenie na terytorium Omanu od rozpoczęcia w sobotę serii ataków USA i Izraela na Iran oraz irańskich działań odwetowych wymierzonych w amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

ZOBACZ: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu

Jeszcze w piątek, czyli dzień przed wybuchem wojny, Oman był miejscem negocjacji pomiędzy Iranem i USA, których głównym tematem był irański program nuklearny. Dawały one nadzieje, że uda się uniknąć eskalacji konfliktu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni