W niedzielę państwowe media potwierdziły, że ajatollah Ali Chamenei zginął w sobotę rano w swoim biurze. Wcześniej o śmierci najwyższego przywódcy Iranu informowały władze USA i Izraela. Zginęło także kilku innych wysoko postawionych urzędników, w tym szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Ali Chamenei nie żyje. Emocjonalny przekaz prezentera

Prezenter irańskiej telewizji państwowej rozpłakał się, odczytując notkę o śmierci przywódcy.

- Po całym życiu poświęcenia i bojowniczości - husajnowej, nieustannej i niestrudzonej - wzniosły i niebiański duch cierpliwej góry Wilajatu (metafora oznaczająca niezłomnego człowieka sprawującego duchową władzę - przyp. red.), dobrotliwy ojciec ummy (społeczności wszystkich muzułmanów ponad podziałami - red.), przywódca i imam muzułmanów... - mówił prezenter, przerywając i chowając twarz w swojej dłoni.

- Jego eminencja wielki ajatollah Sajjid Ali Husejni Chamenei podążający ścieżką strzeżenia sanktuarium, skosztował napoju męczeństwa i dołączył do wzniosłego, niebiańskiego królestwa Boga - przekazał.

A tearful anchor on Iranian state media confirmed the death of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei early on March 1, in air strikes by Israel and the US pic.twitter.com/6lEp4eEYCp — Reuters (@Reuters) March 1, 2026

Iran. Obraz rozłamu po śmierci najwyższego przywódcy

Jak podają media, tysiące ludzi wyszły na ulice w centrum Teheranu, aby opłakiwać śmierć Alego Chameneiego. Na opublikowanych przez agencje zdjęciach widać tłumy żałobników ubranych na czarno, niosących w rękach zdjęcia zmarłego przywódcy. Wśród nich znajdują się także osoby machające flagami.

Inni jednak - jak wynika z filmów publikowanych na kontach antyreżimowych aktywistów - cieszą się. Część widzi w tym szansę na zmiany, których domagano się podczas ostatnich protestów.

Choć śmierć przywódcy może być największym zagrożeniem dla teokracji, a sam prezydent USA Donald Trump wzywa Irańczyków do przejęcia władzy, która - jak stwierdził - będzie "do wzięcia", ajatollah Ali Chamenei był dopiero drugim najwyższym przywódcą w historii Islamskiej Republiki Iranu. Behnam Ben Taleblu, starszy dyrektor ds. Iranu w Fundacji Obrony Demokracji, zauważył w Politico, że "Islamska Republika zdołała przetrwać znaczącą presję krajową i zagraniczną". Niewykluczone, że i tym razem zwolennicy teokracji będą starali się utrzymać obecny ustrój.

