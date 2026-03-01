Szturmują amerykańskie placówki. Wściekłość po śmierci ajatollaha

Po śmierci najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia doszło do demonstracji w Bagdadzie. Jak informuje agencja AFP, antyamerykańscy manifestanci szturmują ambasadę Stanów Zjednoczonych w stolicy Iraku. Przeciwnicy ataków na Iran próbują też dostać się do amerykańskiego konsulatu w Karaczi w Pakistanie.

Mężczyzna w stroju religijnym z brodą i w turbanie przemawia do mikrofonu, obok wstawka wideo z tłumem protestujących na ulicy.
Biuro Najwyższego Przywódcy Iranu/AP; X
Protesty w Bagdadzie po śmierci najwyższego przywódcy Iranu

- Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa - poinformowało źródło AFP o sytuacji w Bagdadzie.

 

Ochrona ustawiła bariery na most prowadzący do ściśle strzeżonej dzielnicy dyplomatycznej, w której znajdują się m.in. ambasada USA oraz irackie budynki rządowe - podał kurdyjski portal Shafaq News.

Śmierć najwyższego przywódcy Iranu. Szturmują amerykańskie placówki dyplomatyczne

Filmy udostępniane w serwisach społecznościowych pokazują protestujących, którzy rzucają kamieniami w siły bezpieczeństwa, a te odpowiadają gazem łzawiącym.

 

 

 

 

Dziennikarz AFP widział setki osób z flagami proirańskich grup.

 

W sobotę ambasada USA zawiesiła działalność konsularną i nakazała większości personelu pracę zdalną w związku z zaostrzeniem sytuacji i rozpoczęciem walk między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem.

 

ZOBACZ: Najwyższy przywódca Iranu nie żyje. Państwowe media potwierdzają, ogłoszono żałobę

 

Podobna reakcja wystąpiła w Pakistanie, gdzie demonstranci podejmują próby przedarcia się do jednej z placówek konsularnych. W sieci udostępniane są materiały z tego incydentu.

 

 

 

 

Adam Gaafar / polsatnews.pl / PAP
