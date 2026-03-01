- Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa - poinformowało źródło AFP o sytuacji w Bagdadzie.

Ochrona ustawiła bariery na most prowadzący do ściśle strzeżonej dzielnicy dyplomatycznej, w której znajdują się m.in. ambasada USA oraz irackie budynki rządowe - podał kurdyjski portal Shafaq News.

Śmierć najwyższego przywódcy Iranu. Szturmują amerykańskie placówki dyplomatyczne

Filmy udostępniane w serwisach społecznościowych pokazują protestujących, którzy rzucają kamieniami w siły bezpieczeństwa, a te odpowiadają gazem łzawiącym.

L’ambassade américaine à Bagdad, prise d’assaut. pic.twitter.com/W5F0WOlQgc — Shanna Messaoudi (@Shanna__Bylka) March 1, 2026

Dziennikarz AFP widział setki osób z flagami proirańskich grup.

W sobotę ambasada USA zawiesiła działalność konsularną i nakazała większości personelu pracę zdalną w związku z zaostrzeniem sytuacji i rozpoczęciem walk między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem.

ZOBACZ: Najwyższy przywódca Iranu nie żyje. Państwowe media potwierdzają, ogłoszono żałobę

Podobna reakcja wystąpiła w Pakistanie, gdzie demonstranci podejmują próby przedarcia się do jednej z placówek konsularnych. W sieci udostępniane są materiały z tego incydentu.

Locals protesting stikes on Iran have stormed the entrance area of the US Consulate in Karachi, Pakistan. pic.twitter.com/fiqSoRRpPt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni