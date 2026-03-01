Szturmują amerykańskie placówki. Wściekłość po śmierci ajatollaha
Po śmierci najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia doszło do demonstracji w Bagdadzie. Jak informuje agencja AFP, antyamerykańscy manifestanci szturmują ambasadę Stanów Zjednoczonych w stolicy Iraku. Przeciwnicy ataków na Iran próbują też dostać się do amerykańskiego konsulatu w Karaczi w Pakistanie.
- Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa - poinformowało źródło AFP o sytuacji w Bagdadzie.
Ochrona ustawiła bariery na most prowadzący do ściśle strzeżonej dzielnicy dyplomatycznej, w której znajdują się m.in. ambasada USA oraz irackie budynki rządowe - podał kurdyjski portal Shafaq News.
Śmierć najwyższego przywódcy Iranu. Szturmują amerykańskie placówki dyplomatyczne
Filmy udostępniane w serwisach społecznościowych pokazują protestujących, którzy rzucają kamieniami w siły bezpieczeństwa, a te odpowiadają gazem łzawiącym.
Dziennikarz AFP widział setki osób z flagami proirańskich grup.
W sobotę ambasada USA zawiesiła działalność konsularną i nakazała większości personelu pracę zdalną w związku z zaostrzeniem sytuacji i rozpoczęciem walk między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem.
ZOBACZ: Najwyższy przywódca Iranu nie żyje. Państwowe media potwierdzają, ogłoszono żałobę
Podobna reakcja wystąpiła w Pakistanie, gdzie demonstranci podejmują próby przedarcia się do jednej z placówek konsularnych. W sieci udostępniane są materiały z tego incydentu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej