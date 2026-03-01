– Ja kieruję tymi przemianami. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają (...), wojsko stanie po naszej stronie. Mamy plan działania i plan przemian – powiedział Reza Pahlawi, mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych, w wywiadzie dla Fox News.

Atak na Iran. Reza Pahlawi chce przejąć władzę

Cyrus Reza Pahlawi to najstarszy syn ostatniego szacha Iranu - Mohammada Rezy Pahlawiego, który został odsunięty od władzy w 1979 r. w wyniku irańskiej rewolucji islamskiej. Zdaniem Rezy Pahlawiego nadszedł czas na "bardzo silne i stabilne przemiany", które mają doprowadzić do "demokratycznego wyniku, tak aby Irańczycy mogli wybrać swój przyszły rząd i ustrój".

"Wszelkie próby mianowania następcy Chameneiego przez resztkę reżimu są z góry skazane na porażkę. Ktokolwiek zostanie przez nich wyznaczony na jego miejsce, nie będzie miał ani legitymacji, ani szansy na przetrwanie - i bez wątpienia będzie również współwinny zbrodni tego reżimu" - napisał dziś w serwisie X.

Pahlawi to postać znana w zachodnich mediach, promowana przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. W Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych sondaży. Cieszy się sympatią części irańskiej diaspory, ale nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z opozycją wewnątrz Iranu.

Iran po śmierci Chameneiego. Ajatollah Alireza Arafi w Radzie Przywódczej

Po śmierci najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, władzę w kraju sprawuje Rada Przywódcza. To tymczasowy organ powoływany w celu wykonywania obowiązków najwyższego przywódcy, gdy stanowisko to jest nieobsadzone lub gdy sprawujący je duchowny nie może wykonywać swoich powinności.

Rada Przywódcza sprawuje obowiązki do czasu wyłonienia nowego przywódcy przez Zgromadzenie Ekspertów. W gremium zasiada prezydent Iranu Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei, a także wybrany dzisiaj ajatollah Alireza Arafi.

"Ajatollah Alireza Arafi z irańskiej Rady Strażników został wybrany do Rady Przywódczej, która będzie tymczasowo sprawować obowiązki zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego - podała dzisiaj agencja ISNA.

