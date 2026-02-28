"To nie tylko sprawiedliwość dla narodu Iranu, ale dla wszystkich wielkich Amerykanów oraz tych osób z wielu krajów na całym świecie, którzy zostali zabici lub okaleczeni przez Chameneiego i jego gang krwiożerczych bandytów" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Prezydent USA powiadomił, że ajatollah "nie był w stanie uniknąć naszych systemów wywiadowczych i wysoce zaawansowanych systemów śledzenia". Wskazał też, że dzięki współpracy amerykańsko-izraelskiej, ani irański przywódca, ani jego współpracownicy nie mogli zrobić nic, by uniknąć swojego losu.

Donald Trump: Ali Chamenei nie żyje

"To największa szansa dla narodu irańskiego, by odzyskać swój kraj" - napisał Trump, dodając, że otrzymuje informacje o tym, że irańskie służby nie chcą już walczyć i mają nadzieję na uzyskanie immunitetu od Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA wyraził nadzieję, że zarówno Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jak i lokalna policja zdecydują się dołączyć do irańskich patriotów, by współdziałać na rzecz "przywrócenia krajowi wielkości". "Jak mówiłem wczoraj wieczorem: 'Teraz mogą mieć immunitet, później tylko śmierć'" - napisał.

Trump zapowiedział kontynuację działań zbrojnych w kraju. "Ciężkie i precyzyjne bombardowania będą jednak kontynuowane bez przerwy przez cały tydzień lub tak długo, jak będzie to konieczne, by osiągnąć nasz cel pokoju na całym Bliskim Wschodzie, a nawet na całym świecie" - podsumował.

Co z przywódcą irańskiego reżimu? Pojawiają się sprzeczne informacje

O tym, że Chamenei prawdopodobnie już nie żyje, mówił wcześniej podczas swojego sobotniego wystąpienia Binjamin Netanjahu. - Jest wiele oznak, że tego tyrana już nie ma. Dziś rano wyeliminowaliśmy wysokich rangą urzędników reżimu ajatollaha, dowódców Gwardii Rewolucji, wysokie rangą postaci w programie nuklearnym - mówił izraelski premier.

W rozmowie z agencją Reutera wysoki rangą izraelski urzędnik przekazał natomiast, że odnaleziono ciało ajatollaha. "Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, który przemienił kraj w potężną antyamerykańską siłę i rozszerzył swój wpływ militarny na Bliski Wschód, jednocześnie tłumiąc powtarzające się niepokoje wewnętrzne, został zabity w izraelskich i amerykańskich atakach" - poinformował.

Jednocześnie rzecznik irańskiego MSZ powiedział w rozmowie ze Sky News, że zarówno Ali Chamenei jak i prezydent Iranu Mazud Pezeszkian wciąż żyją. - Wszyscy są cali i zdrowi - wskazał Esmail Baghaei.

