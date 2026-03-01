Izrael mobilizuje rezerwistów. Wezwano 100 tysięcy obywateli

Komunikat dotyczący mobilizacji rezerwistów opublikowany został przez Adraee Awichaja, rzecznika Sił Obronnych Izraela ds. mediów arabskich. Post pojawił się w mediach społecznościowych chwilę po godzinie 17 czasu polskiego.

"Siły Obronne Izraela przygotowują się do przyjęcia około 100 000 rezerwistów, którzy zostali powołani, zwiększając gotowość we wszystkich sektorach w ramach operacji 'Ryk Lwa'" - czytamy.

"Na granicy północnej wzmacniane są siły obronne i komponenty ofensywne. Wzmocniono siły na wszystkich pozycjach granicznych oraz w strefie bezpieczeństwa w południowej Syrii i Libanie. W społecznościach na obszarze odpowiedzialności utworzono centra operacyjne, aby oceniać sytuację i podejmować szybkie decyzje w terenie, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom Galilei i Wzgórz Golan" - dodano.

Awichaj przekazał także o koncentracji sił w innych regionach kraju, które mogą być zagrożone ze względu na działania odwetowe Iranu.

"Siły Obronne Izraela pozostają w gotowości i zapewniają wszelkie niezbędne wsparcie logistyczne żołnierzom rezerwy, aby zapewnić im optymalne warunki pracy" - podkreślił.

Atak na Iran. Trump o gotowości do rozmów

W rozmowie z magazynem "Atlantic" prezydent USA Donald Trump przekazał, że przedstawiciele Iranu chcą rozmawiać z Waszyngtonem w celu zakończenia ataków przeprowadzanych przez siły amerykańsko-izraelskie.

Polityk podkreślił, że zgodził się na rozmowy, ale nie ujawnił, kiedy miałoby do nich dojść.

- Chcą rozmawiać i zgodziłem się, by rozmawiać, więc będę z nimi rozmawiać. Powinni byli zrobić to wcześniej. Powinni byli wcześniej dać to, co było bardzo praktyczne i łatwe do zrobienia. Zbyt długo czekali - oświadczył Trump drugiego dnia operacji wymierzonej w reżim irański.

