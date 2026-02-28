"Zbombardowana w biały dzień". Tragiczny bilans uderzenia w szkołę

"Została zbombardowana w biały dzień, gdy było w niej pełno młodych uczennic. Tylko w tym miejscu zamordowano dziesiątki niewinnych dzieci" - napisał w mediach społecznościowych irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

Szef resortu opublikował zdjęcie, na którym zobaczyć można zrujnowany budynek, dookoła którego zbierają się dziesiątki osób. "Te zbrodnie przeciwko narodowi irańskiemu nie pozostaną bez odpowiedzi" - napisał.

Atak Izraela i USA na Iran. Pociski miały uderzyć w szkołę, nie żyje co najmniej 85 osób

Szkoła, która - według państwowych mediów Iranu - została zbombardowana w wyniku sobotniego ataku izraelskich i amerykańskich sił, znajdowała się w miejscowości Minab, w prowincji Hormozgan. W tym samym mieście znajduje się baza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (RGC).

Początkowo informowano, że zginęło ponad 60 osób. Wkrótce później zaktualizowano tę liczbę do co najmniej 85. Agencje Tasnim i Fars wskazują, że ofiary śmiertelne miały od 7 do 12 lat. Na miejscu trwają prace porządkowe mające na celu uprzątnięcie pogorzeliska. IRNA wskazuje, że pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie.

Tragedię skomentował w wydanym oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian. "Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów" - ocenił przywódca.

Tragiczny bilans ofiar amerykańsko-izraelskiego uderzenia. Czerwony Półksiężyc podał dane

Wiele wskazuje na to, że nie jest to jedyna placówka edukacyjna, która ucierpiała podczas działań Izraela i Stanów Zjednoczonych. Agencja informacyjna Mehr wskazuje, że pociski dosięgnęły też szkoły znajdującej się na wschodzie Teheranu. Zginąć miało co najmniej dwóch uczniów.

Z informacji irańskiego Czerwonego Półksiężyca wynika, że w czasie nalotów zginęło co najmniej 201 osób, a 747 zostało rannych. Dane te obejmują tylko osoby cywilne.

W skoordynowanej operacji powietrznej uderzono m.in. w obiekty w Teheranie, Isfahanie, Qom, Karaj, Kermanshah i Buszehr. Iran odpowiedział falami rakiet balistycznych i dronów, które skierowane zostały w Izrael i bazy USA w regionie.

Przestrzeń powietrza w Iranie, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze została zamknięta. W Izraelu ogłoszono też stan wyjątkowy. Ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu na cały region oceniane jest jako wysokie.

