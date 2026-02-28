Według Reutersa, powołującego się na przedstawiciela władz USA, informacje, które otrzymał prezydent przed podjęciem decyzji nie tylko zawierały oceny ryzyka poważnych ofiar po stronie USA, ale także "zachwalały perspektywę zmiany na Bliskim Wschodzie na korzyść interesów USA".

Na temat opcji i perspektyw uderzenia na Iran informacji prezydentowi udzielali w dniach przed atakiem dyrektor CIA John Ratcliffe, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine oraz dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie admirał Bradley Cooper.

Atak na Iran. Generałowie mówili o ryzyku

Reuters podaje, że Biały Dom został m.in. poinformowany o szeregu zagrożeń związanych z operacjami przeciwko Iranowi, w tym o atakach odwetowych na wiele baz amerykańskich w regionie z użyciem pocisków rakietowych, które mogłyby przeciążyć obronę powietrzną, a także o atakach irańskich sił zbrojnych na wojska amerykańskie w Iraku i Syrii.

ZOBACZ: "Największa ofensywa lotnicza w historii". Izraelskie wojsko podsumowuje atak

Cytowany przez agencję urzędnik dodał, że pomimo ogromnej rozbudowy sił zbrojnych przez Stany Zjednoczone, systemy obrony powietrznej, które zostały pospiesznie rozmieszczone w regionie mają swoje ograniczenia.

Scenariusz ataku na amerykańskie bazy wojskowe częściowo się potwierdził. Teheran wystrzelił pociski między innymi na bazy w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Atak na Iran to jego największe zwycięstwo w historii". Wojciech Szewko jednoznacznie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl / PAP