Rzecznik IDF poinformował, że od sobotniego poranka w ataku powietrznym na systemy rakietowe i obrony powietrznej Iranu uczestniczyło ok. 200 myśliwców Sił Powietrznych. Uderzenia miały miejsce na zachodzie i centralnej części kraju. "Jest to największy lot ofensywny w historii Izraelskich Sił Powietrznych" - wskazał.

Przedstawiciel armii stwierdził, że operacja była "dobrze zaplanowana" i oparta na "wysokiej jakości informacjach wywiadowczych i skoordynowanej pracy setek samolotów lecących w tym samym czasie".

Izrael podsumowuje atak powietrzny na Iran. "Poważny cios dla ofensywy reżimu"

"Myśliwce Sił Powietrznych zrzuciły jednocześnie setki amunicji na ponad 500 celów, w tym systemy obrony powietrznej i wyrzutnie rakiet, w kilku regionach Iranu" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Avichaya Adraee.

Rzecznik wskazał, że dzięki atakowi na systemy obrony powietrznej udało się zwiększyć przewagę w irańskiej przestrzeni powietrznej oraz "zadać poważny cios głównym możliwościom ofensywnym reżimu: wyrzutniom rakiet w zachodnim Iranie". Stwierdził też, że z jednego z zaatakowanych miejsc w regionie Tebriz planowano wystrzelić "dziesiątki pocisków w kierunku izraelskiego frontu wewnętrznego".

Adraee podsumował, że dzięki działaniom bojowym zażegnano wiele zagrożeń, na które mogły natrafić myśliwce Sił Powietrznych Izraela oraz izraelski front wewnętrzny.

W sobotę doszło do ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Kraje przeprowadziły skoordynowaną operację powietrzną. Uderzono m.in. w obiekty w Teheranie, Isfahanie, Qom, Karaj, Kermanshah i Buszehr. Iran odpowiedział falami rakiet balistycznych i dronów, które skierowane zostały w Izrael i bazy USA w regionie.

Sytuacja jest dynamiczna, a działania wciąż trwają. W czasie nalotów giną również cywile. Jak podają irańskie władze, trafiona została m.in. szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu kraju. Lokalne media podają, że zginęło tam co najmniej 85 osób. Stanowi to jeden z najtragiczniejszych zdarzeń z udziałem cywilów od początku eskalacji konfliktu.

Przestrzeń powietrza w Iranie, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze została zamknięta. W Izraelu ogłoszono też stan wyjątkowy. Ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu na cały region oceniane jest jako wysokie.

