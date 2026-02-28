W sobotę rano Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził później, że armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła "dużą operację bojową" w Iranie. Potem strona izraelska podała, że wykryła pociski wystrzelone z kierunku Iranu.

- Plan Izraela zakłada sprowokowanie Iranu do uderzenia rakietowego - tłumaczył politolog Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podkreślał w Polsat News, że Izrael "działa zgodnie z doktryną uderzeń wyprzedzających, mając parasol amerykański, duże amerykańskie środki zgromadzone na Bliskim Wschodzie".

ZOBACZ: Pierwsza odpowiedź z Iranu: Odwet będzie miażdżący

Politolog zaznaczył jednak, że "jedno uderzenie to zbyt mało aby zniszczyć, naruszyć irańskie zdolności rażenia Izraela". - Stoimy przed scenariuszem wojny, która może przybrać szerszy zakres - zauważył ekspert.

Izrael dokonał "prewencyjnego ataku". Ekspert o skali odwetu Iranu

Były korespondent w krajach arabskich Mariusz Borkowski podkreślił z kolei, że atak Izraela będzie ponawiany. - Premier Izraela Binjamin Netanjahu naciskał na prezydenta USA Donalda Trumpa, by dał zielone światło do wstępnego ataku - wyjaśnił.

- Za kulisami pojawiały się informacje, że Izrael dokona "prewencyjnego" ataku, postawi Amerykanów przed faktem dokonanym - przypominał Borkowski w Polsat News. Podkreślił, że dla Donalda Trumpa "to jest bardzo wygodne". - Dla opinii amerykańskiej rozpoczęcie ataku jako pierwsi wyglądałoby jak wchodzenie w wojnę, której można było uniknąć. Decydując się na wspomożenie Izraela, Trump wchodzi w rolę obrońcy i tu ma wytłumaczenie - wyjaśnił ekspert.

ZOBACZ: Donald Trump skomentował atak na Iran. USA prowadzą "główne operacje bojowe"

Według Borkowskiego Iran może w ramach odwetu wystrzelić "na raz" 10-20 rakiet.

"To byłby policzek dla Trumpa". Ekspert o konflikcie na Bliskim Wschodzie

Zdaniem byłego eksperta amerykański atak może być podobny do tego, który nastąpił w czerwcu 2025 roku. - Krótki, bombardowania siedzib dowództwa, magazynów z bronią dalekiego zasięgu, rakiet, ewentualnie obiektów, gdzie znajduje się wzbogacanie rudy uranu - opisywał Borkowski.

- Ten atak nie wystarczy, te ataki będą trwały prawdopodobnie dłużej niż tydzień, być może dwa tygodnie. Trudno przewidzieć, jak to będzie wyglądało, czy Iran ugnie się jak w czerwcu 2025 roku i zaproponuje rozejm, czy zwiększy intensywność ostrzału i będzie próbował uderzyć nie tylko Izrael, ale również amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, ewentualnie amerykańskie okręty pływające po Zatoce Perskiej - przewidywał Borkowski.

ZOBACZ: Premier reaguje po ataku na Iran. Podał informacje o Polakach

Jak stwierdził, "ugodzenie" w jeden z okrętów amerykańskich i zatopienie go, byłoby "policzkiem dla Trumpa" i spowodowałoby ofiary, czego prezydent USA "za wszelką cenę" chce uniknąć.

- Jeśli ten konflikt będzie się rozkręcał, kolejną eskalacją jest groźba Iranu zaminowania cieśniny Ormuz, którą przepływa ponad 25 proc. dziennego zużycia ropy naftowej na świecie. To jest eskalacja w drugim, trzecim etapie - zaznaczył Borkowski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni