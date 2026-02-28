Przedstawicielka Białego Domu przekazała, że Donald Trump odbył w sobotę rozmowę telefoniczną z Binjaminem Netanjahu. Nie wyjawiła, jakie decyzje zapadły podczas dyskusji przywódców. Wskazała też, że sytuacja na Bliskim Wschodzi po ataku na Iran jest na bieżąco obserwowana przez amerykańską administrację.

"Prezydent Trump monitorował sytuację w Mar a Lago w nocy, wraz z członkami swojego zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego" - czytamy w oświadczeniu Leavitt.

Biały Dom zabrał głos. Amerykańska administracja monitoruje sytuację

"Przed atakami sekretarz Rubio zadzwonił do wszystkich członków ośmioosobowej grupy, aby powiadomić Kongres. Udało mu się skontaktować z siedmioma z nich i przekazać im stosowne informacje" - czytamy w komunikacie wydanym przez rzeczniczkę Białego Domu.

Wcześniej Departament Transportu USA wydał odezwę do załóg statków handlowych o unikanie Cieśniny Ormuz, Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej i regionu Morza Arabskiego, w związku z trwającą w regionie "znaczącą działalnością wojskową. "Zaleca się, aby statki trzymały się z daleka, jeśli to możliwe" - napisano w oświadczeniu.

Donald Trump wezwał Irańczyków do obalenia rządu w Teheranie. - Gdy skończymy, przejmijcie władzę. (…) To prawdopodobnie wasza jedyna szansa na pokolenia - powiedział w oświadczeniu opublikowanym po rozpoczęciu ataków, dodając, że Irańczycy są wspierani "przytłaczającą i niszczycielską siłą".

Atak Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział na uderzenia

W sobotę doszło do ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Kraje przeprowadziły skoordynowaną operację powietrzną. Uderzono m.in. w obiekty w Teheranie, Isfahanie, Qom, Karaj, Kermanshah i Buszehr. Iran odpowiedział falami rakiet balistycznych i dronów, które skierowane zostały w Izrael i bazy USA w regionie.

Sytuacja jest dynamiczna, a działania wciąż trwają. W czasie nalotów giną również cywile. Jak podają irańskie władzy, trafiona została m.in. szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu kraju. Państwowa agencja IRNA podaje, że zginęło tam co najmniej 57 osób. Stanowi to jeden z najtragiczniejszych zdarzeń z udziałem cywilów od początku eskalacji konfliktu.

Przestrzeń powietrza w Iranie, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze została zamknięta. W Izraelu ogłoszono też stan wyjątkowy. Ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu na cały region oceniane jest jako wysokie.

