Pierwsza odpowiedź z Iranu: Odwet będzie miażdżący

Irański urzędnik przekazał agencji Reutera, że jego kraj szykuje się do odpowiedzi na sobotni, poranny atak Izraela. Dodał, że "odwet będzie miażdżący".

"Odwet będzie miażdżący". Pierwsza odpowiedź z Iranu

W sobotę rano Izrael poinformował, że przypuścił prewencyjny atak na Iran. Eksplozje słychać było m.in w stolicy kraju Teheranie, w kilku miejscach, nad miastem pojawił się gęsty dym. 

Wkrótce więcej informacji.

 

