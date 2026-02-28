"Odwet będzie miażdżący". Pierwsza odpowiedź z Iranu

Pierwsza odpowiedź z Iranu: Odwet będzie miażdżący
Świat
Irański urzędnik przekazał agencji Reutera, że jego kraj szykuje się do odpowiedzi na sobotni, poranny atak Izraela. Dodał, że "odwet będzie miażdżący".
W sobotę rano Izrael poinformował, że przypuścił prewencyjny atak na Iran. Eksplozje słychać było m.in w stolicy kraju Teheranie, w kilku miejscach, nad miastem pojawił się gęsty dym.
Wkrótce więcej informacji.
