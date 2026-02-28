- Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu– powiedział Trump w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Jak podaje agencja Reutera, izraelski urzędnik obrony wyznał, że USA koordynowały atakiem, ponadto operacja była planowana od miesięcy, a data startu została ustalona kilka tygodni temu. Temu samemu medium źródło amerykańskie przekazało, że atak USA ma zostać przeprowadzony zarówno z powietrza, jak i drogą morską.

Donald Trump o ataku na Iran: Ogromna operacja

W przemówieniu opublikowanym na Truth Social amerykański przywódca stwierdził, że "niedawno rozpoczęły się duże operacje bojowe w Iranie". Jak dodał, Teheran nigdy nie może mieć broni nuklearnej.

Trump twierdzi, że Iran opracowuje rakiety dalekiego zasięgu, które zagrażają nie tylko Stanom Zjednoczonym.

ZOBACZ: Izrael zaatakował Iran. Eksplozje w Teheranie. Media: Uderzenie z udziałem USA

Prezydent dodał, że wojsko prowadzi "ogromną i ciągłą operację". - Zniszczymy ich rakiety i zrównamy z ziemią ich przemysł rakietowy - powiedział. Później dopowiedział, że zniszczą także irańską marynarkę wojenną.

- Zadbamy o to, by Iran nie zdobył broni jądrowej - podkreślił.

Trump ostrzegł przed ryzykiem ofiar

Według Trumpa amerykańskie siły podjęły wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować ryzyko dla pracowników USA w regionie. Jak stwierdził, Amerykanie mogą być zagubieni i mogą być ofiary tej operacji.

Ponadto prezydent zwrócił się do Gwardii Rewolucji Islamskiej z wezwaniem złożenia broni. Zapewnił, że zostaną potraktowani sprawiedliwie, jeśli się poddadzą.

Amerykański urzędnik przekazał agencji Reutera, że wojsko spodziewa się prowadzenia wielodniowej operacji przeciwko Iranowi.

ZOBACZ: Pierwsza odpowiedź z Iranu: Odwet będzie miażdżący

Dotąd USA nakazały pozostanie w bezpiecznych miejscach swoim pracownikom w Katarze i Bejhranie w Środkowym Wschodzie, w pobliżu Zatoki Perskiej, gdzie gromadzą się amerykańskie siły marynarki.

