Rosja zdecydowała po ataku Izraela na Iran. Chodzi o samoloty

Rosyjskie samoloty nie polecą do Iranu i Izraela - ogłosiło ministerstwo transportu Rosji. Decyzja o omijaniu regionu przez maszyny rosyjskich linii lotniczych zapadła po ataku izraelskich sił na Iran.

Rosyjskie samoloty ominą Iran i Izrael w związku z atakiem

Izrael oświadczył w sobotę, że przypuścił prewencyjny atak na Iran. Według izraelskiego urzędnika, wypowiadającego się dla agencji Reutera, uderzenie to było koordynowane przez Stany Zjednoczone.

 

Nieco później Donald Trump przekazał, że USA rozpoczęły "główne operacje bojowe" w Iranie i zamierzają zniszczyć potencjał nuklearny Teheranu, jego marynarkę i rakiety. Zaapelował do narodu irańskiego, by przejął władzę w kraju. - To jest moment działania - zaapelował.

Samoloty z Rosji ominą Iran i Izrael

Ministerstwo transportu Federacji Rosyjskiej zdecydowało w sobotę, że w związku z atakiem Izraela na Iran, loty wykonywane przez rosyjskie linie lotnicze do obu tych krajów zostaną wstrzymane.

 

Jak poinformowano, przewoźnicy we współpracy z Federalną Agencją Lotnictwa Rosaviatsiya wcześniej opracowali alternatywne trasy lotów, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżującym do krajów Zatoki Perskiej. Ostrzeżono, że czas lotu wydłuży się ze względu na dłuższe dystanse.

 

Przypomnijmy, że Rosja jest jednym z głównych sojuszników Iranu. W połowie lutego rosyjskie i irańskie siły prowadziły wspólne manewry morskie w rejonie Morza Omańskiego.

 

Ćwiczenia miały być sygnałem politycznym dla Stanów Zjednoczonych, które groziły atakiem na Teheran, jeśli porozumienie w sprawie rozbrojenia nuklearnego Iranu nie zostanie uzgodnione.

 

