Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła "dużą operację bojową" i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Ponadto wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział natomiast, że jego kraj i USA rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego. Podkreślił, że Teheran nie powinien "w żadnym wypadku" dysponować bronią nuklearną. Minister obrony Izraela poinformował, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju".

Irańska agencja IRNA poinformowała, że w Teheranie słychać eksplozje i widać gęsty dym.

Atak na Iran, konflikt na Bliskim Wschodzie. Komunikat polskiego MSZ

Rzecznik polskiego MSZ, odnosząc się do tej sytuacji, przypomniał, że resort od dłuższego czasu wydaje ostrzeżenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

Ministerstwo wzywa Polaków do opuszczenie Iranu oraz rekomenduje wyjazd z Libanu i unikanie podróży do całego regionu, w tym Izraela. - W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń - zaznaczył Maciej Wewiór.

- Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski. Sytuacja w regionie pozostaje niestabilna. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - dodał.

Dopytywany o liczbę obywateli zarejestrowanych w systemie Odyseusz w Iranie, Libanie i Izraelu, przekazał, że jest to pięć osób w Iranie, 40 w Libanie i ponad 200 w Izraelu. Podkreślił, że wśród tych osób są ci, którzy przebywają w tych krajach długoterminowo.

Polska monitoruje sytuację. Oświadczenia prezydenta i premiera

Premier Donald Tusk przekazał w sobotę, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. "W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - przekazał szef rządu.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dodał, że pozostaje w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa.

W piątek MSZ podkreślało w komunikacie, że konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża podróżnym. "Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony" - zaznaczono.

Apelujemy o natychmiastowe opuszczenie Iranu i Libanu oraz o unikanie podróży do całego regionu, w tym Izraela.



Jeśli tam przebywasz, zabezpiecz dokumenty i środki finansowe oraz zarejestruj się w systemie Odyseusz.



W razie potrzeby skontaktuj się z konsulem:



Kontakt z konsulem w Teheranie to numer telefonu +98 902 910 4940 lub e-mail: teheran.wk.dyzurny@msz.gov.pl; kontakt do konsula w Bejrucie to numer telefonu: +961 71 00 2915 i e-mail: bejrut.konsul@msz.gov.pl. MSZ odradzało też wszelkie podróże do Izraela. Podało też nr telefonu do konsula w Tel-Awiwie: +972 547 444 106 i e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl

