Izraelskie wojsko poinformowało, że prewencyjnie wywołało syreny alarmowe w różnych obszarach kraju "aby przygotować społeczeństwo na możliwość wystrzelenia rakiet w kierunku Izraela" w odwecie.

Eksplozje w Teheranie. Iran zaatakowany przez Izrael

Irańskie media donoszą o kilku trafieniach rakietowych w Teheranie. Nad stolicą Iranu unosi się gęsty dym. Korespondenci zagraniczni AFP podali, że widać co najmniej dwie kolumny dymu.

Państwowe media w Iranie informują, że słyszane były trzy eksplozje. Kilkanaście minut od informacji o tych wybuchach agencja Reutera podała, że doszło prawdopodobnie do jeszcze dwóch innych we wschodnich rejonie Teheranu - Seyyed Khandan.

Izraelskie wojsko szykuje się na odwet

Wojsko Izraela wydało zakaz zgromadzeń publicznych. W państwie wprowadzono pracę zdalną, szkoły zostaną zamknięte.

