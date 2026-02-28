W sobotę rano Izrael rozpoczął atak na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził później, że armia Stanów Zjednoczonych także rozpoczęła operację w Iranie. Potem strona izraelska podała, że wykryła pociski wystrzelone z kierunku Iranu.

Izrael i USA zaatakowały Iran. Netanjahu wspomniał o Irańczykach

Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział w sobotę, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć "egzystencjalne zagrożenie" ze strony reżimu irańskiego. Podkreślił, że Teheran nie powinien "w żadnym wypadku" dysponować bronią nuklearną.

ZOBACZ: Rosja zdecydowała po ataku Izraela na Iran. Chodzi o samoloty

Netanjahu ocenił też, że operacja stworzy warunki dla Irańczyków, by "wzięli swój los w swoje ręce".

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Donald Trump wzywał naród irański

Izraelska armia poinformowała w sobotę, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Siły powietrzne prowadzą działania mające na celu przechwycenie nadlatujących rakiet oraz neutralizację zagrożeń - podała armia. Eksplozje były słyszane w północnej części kraju, gdzie uruchomiono systemy obrony powietrznej po izraelsko-amerykańskim ataku na cele w Iranie.

ZOBACZ: "Policzek dla Trumpa". Ekspert o odwecie Iranu, którego obawiają się USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił wcześniej, że USA rozpoczęły "dużą operację bojową" przeciwko Iranowi i zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

W sobotę rano Izrael - jak informował minister obrony tego kraju Israel Kac - przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni