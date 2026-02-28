Atak Izraela i USA na Iran. Binjamin Netanjahu o "zagrożeniu"

"Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego" - oświadczył Binjamin Netanjahu. Podkreślił, że Iran nie powinien dysponować bronią nuklearną. W jego ocenie operacja może być okazją dla Irańczyków do "wzięcia losu w swoje ręce".

Binjamin Netanjahu zabrał głos w sprawie ataku Izraela i USA na Iran

W sobotę rano Izrael rozpoczął atak na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził później, że armia Stanów Zjednoczonych także rozpoczęła operację w Iranie. Potem strona izraelska podała, że wykryła pociski wystrzelone z kierunku Iranu.

Izrael i USA zaatakowały Iran. Netanjahu wspomniał o Irańczykach

Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział w sobotę, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć "egzystencjalne zagrożenie" ze strony reżimu irańskiego. Podkreślił, że Teheran nie powinien "w żadnym wypadku" dysponować bronią nuklearną.

 

ZOBACZ: Rosja zdecydowała po ataku Izraela na Iran. Chodzi o samoloty

 

Netanjahu ocenił też, że operacja stworzy warunki dla Irańczyków, by "wzięli swój los w swoje ręce".

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Donald Trump wzywał naród irański

Izraelska armia poinformowała w sobotę, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Siły powietrzne prowadzą działania mające na celu przechwycenie nadlatujących rakiet oraz neutralizację zagrożeń - podała armia. Eksplozje były słyszane w północnej części kraju, gdzie uruchomiono systemy obrony powietrznej po izraelsko-amerykańskim ataku na cele w Iranie.

 

ZOBACZ: "Policzek dla Trumpa". Ekspert o odwecie Iranu, którego obawiają się USA

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił wcześniej, że USA rozpoczęły "dużą operację bojową" przeciwko Iranowi i zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

 

W sobotę rano Izrael - jak informował minister obrony tego kraju Israel Kac - przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju".

 

