Bronisław Komorowski zaznaczył, że atakiem na Iran najbardziej zainteresowany był Izrael. - Pytanie, jaki z tego interes wynika dla Stanów Zjednoczonych - zwrócił uwagę były prezydent.

Według deklaracji amerykańskiej administracji, głównym celem operacji w Iranie jest ograniczenie irańskiego programu nuklearnego. - To jest bardzo mało prawdopodobne - skomentował Leszek Miller. - Chociażby dlatego, że przecież kilka miesięcy temu słyszeliśmy, że cały potencjał nuklearny Iranu został zniszczony w czasie działań wojennych, które miały miejsce - dodał były premier.

Miller o ingerencji USA w Iranie. "Bardzo złudne"

Zdaniem Millera głównym celem operacji nie jest likwidacja programu nuklearnego. - Tylko likwidacja elity przywódczej Iranu. Dzisiaj słyszeliśmy z usta kompetentnych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, że oto dla narodu irańskiego otwiera się możliwość wyboru władz. To jest bardzo złudne - ocenił były premier.

- Jeżeli ktoś myśli, że Irańczycy z kwiatami powitają żołnierzy izraelskich czy amerykańskich, to musi być bardzo naiwny - podkreślił Miller.

Lądowa inwazja na Bliskim Wschodzie? "Nie ma mowy"

Podobnego zdania jest Jan Krzysztof Bielecki. - Celem była zmiana reżimu poprzez likwidację głównych przywódców w kraju - przyznał były premier i podkreślał, że "nie ma mowy", by Amerykanie interweniowali w Iranie w ramach operacji lądowej. Dotychczas prowadzą jedynie naloty i ostrzał rakietowy.

- Nie wchodzi to w grę - wskazał Waldemar Pawlak. - Nie ma takich sił, zarówno ze strony amerykańskiej, jak i izraelskiej. To jest działanie o ograniczonym charakterze. Być może bardzo intensywne, bardzo precyzyjne, ale absolutnie nie ma w tej chwili mowy o inwazji lądowej. Efekty takiego uderzenia też będą ograniczone - podsumował były premier.

