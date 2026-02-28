Atak powietrzny w ZEA. Pożar luksusowego hotelu, są ranni
Co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku eksplozji w pięciogwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm w Dubaju. Do zdarzenia doszło w trakcie uderzenia odwetowego realizowanego po ataku Izraela i USA na Iran. Na ten moment nie ma informacji, by incydent był związany z działaniami zbrojnymi.
Kłęby dymu i ognia pojawiły się w czasie, gdy w tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.
Władze podały, że "doszło do wypadku w budynku w rejonie Palm Jumeirah", jednak nie sprecyzowały gdzie dokładnie.
Eksplozja w luksusowym hotelu w Dubaju. W tle atak odwetowy Iranu
Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall.
Zweryfikowane przez BBC nagranie z budynku naprzeciwko pokazuje moment trafienia w wejście do hotelu Fairmont. Widać, jak osoba filmująca upada na podłogę i odsuwa się od balkonu w chwili, gdy wybucha duża, pomarańczowa kula ognia.
Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.
Irańskie rakiety skierowane w stronę ZEA. Jedna osoba nie żyje
Z popularnych wśród turystów dzielnic, takich jak Dubai Marina czy JBR, na wieczornym niebie w Dubaju widać było co najmniej kilka razy moment kiedy pociski są przechwytywane przez systemy obrony powietrznej.
Emirackie ministerstwo obrony ogłosiło wcześniej w sobotę, że ZEA zostały zaatakowane przez dwie fale irańskich rakiet balistycznych, które zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą.
Odłamki spadły rano na dzielnicę mieszkaniową stolicy kraju, Abu Zabi, zabijając obywatela Pakistanu i powodując szkody – dodało ministerstwo w swoim oświadczeniu.
