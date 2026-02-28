Atak na Iran a ceny. "W górę ropa, dolar, zapewne też złoto"

W sobotę rano USA i Izrael zaatakowały Iran. Prezydent USA Donald Trump w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. O ataku na Iran mówił także minister obrony Izraela Israel Kac.

Atak na Iran. Czy ceny ropy wzrosną?

- Atak został przeprowadzony w sobotę, a więc w dzień, w którym nie ma notowań ropy naftowej. Gdyby były notowania, to zapewne reakcja byłaby paniczna. Ale w poniedziałek inwestorzy już będą wiedzieć więcej, na przykład czy doszło do uszkodzeń infrastruktury naftowej i czy został zaburzony tranzyt ropy - powiedział analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu E-Petrol.

Przypomniał, że podobnie było w przypadku uderzenia USA na Wenezuelę, gdzie również atak został przeprowadzony w sobotę. Wówczas rynki prawie nie zareagowały, ale analityk podkreślił, że eksport ropy z Wenezueli był niewielki.

- Tutaj mamy do czynienia z konfliktem, którego skutki dla sytuacji na rynku ropy mogą być znacznie bardziej poważne. Chodzi bowiem nie tylko o skutki związane z eksportem ropy przez Iran, ale także o możliwość paraliżu dostaw ropy wskutek ewentualnej blokady cieśniny Ormuz, co może prowadzić do fizycznych braków ropy - powiedział Bogucki.

- Rynek w poniedziałek na pewno zareaguje wzrostem notowań ropy, pytanie tylko, jak dużym - dodał analityk.

Potencjalny wzrost cen ropy w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie

Na ryzyko wzrostu cen ropy naftowej wskazał główny analityk rynkowy DM BOŚ Marek Rogalski. - Wprawdzie ropa naftowa drożała w czwartek wieczorem i w piątek, ale mimo wszystko ten atak jest zaskoczeniem, rynek bowiem nastawiał się na przyszły weekend, 7-8 marca - przekazał.

Jego zdaniem reakcją na ten atak będzie wzrost cen ropy naftowej o kilka procent.

Rogalski uważa, że dalsze notowania ropy będą zależeć od tego, jak długo będą przypuszczane ataki. Jeśli inwestorzy uznają, że konflikt potrwa krótko, to - według ekonomisty - "szczyty cen na ropie będą raczej szybciej niż później".

- Historycznie rzecz biorąc, dolar umacniał się w przypadku konfliktów. I myślę, że ta zasada nadal obowiązuje. Było ostatnio widać, że część inwestorów kierowała się w stronę dolara, co było widać po popycie na amerykańskie obligacje - powiedział Marek Rogalski.

- Czyli w poniedziałek w górę ropa, w górę dolar, zapewne też w górę złoto, które nadal część inwestorów uznaje za bezpieczną przystań, choć moim zdaniem przestało już pełnić tę funkcję ze względu na skalę spekulacji na tym metalu - dodał.

W piątek na giełdzie ICE kontrakty na ropę WTI z dostawą w kwietniu na koniec handlu wyceniane były na 67,23 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o nieco ponad 0,3 proc. Takie same kontrakty na ropę Brent na tej giełdzie w piątek kosztowały 72,52 dol. za baryłkę, po wzroście o nieco ponad 0,05 proc.

