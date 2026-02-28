Minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide argumentował, że izraelskie ataki na Iran naruszają prawo międzynarodowe i wezwał do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

Norwegia o ataku Izraela na Iranu. "Nie jest zgodny z prawem"

"Izrael określa ten atak jako atak wyprzedzający, ale nie jest on zgodny z prawem międzynarodowym. Atak wyprzedzający wymagałby istnienia bezpośredniego zagrożenia" - napisał polityk w mailu przesłanym agencji AFP przez jego biuro.

ZOBACZ: Największy wygrany ataku na Iran. Wojciech Szewko nie ma wątpliwości

"Wzywamy wszystkie strony do zachowania powściągliwości i nierezygnowania z możliwości znalezienia dyplomatycznego rozwiązania konfliktu" - czytamy.

Serwis Times of Israel zwraca uwagę, że norweski minister nie wspomniał o ataku USA, wymienił jedynie działania Izraela.

Atak na Iran. USA rozpoczęły operację "Epicka furia"

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział, że uderzenie ma charakter "wyprzedzający". Prezydent USA Donald Trump przekazał natomiast, że armia amerykańska również rozpoczęła "dużą operację bojową", zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Pentagon nadał operacji USA w Iranie kryptonim "Epicka furia" ("Epic Fury").

W sobotę eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni