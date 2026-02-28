Generał Roman Polko, były szef jednostki GROM, stwierdził, że przede wszystkim Izrael ma doskonałe rozpoznanie w Iranie. - Uderzenia mają charakter chirurgiczny, służby specjalne z pewnością też są zaangażowane w tę operację - powiedział na antenie Polsat News.

Podkreślił jednak, że nie wie, jaki cel ma uderzenie. Jak przypomniał, w czerwcu ubiegłego roku prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu ogłosili, że irański program nuklearny został zniszczony.

- Tak że właściwie nie wiadomo, jak sobie tłumaczyć, na czym ma polegać prewencyjny charakter tej operacji, a z punktu widzenia żołnierza ja chciałbym wiedzieć, co jest oczekiwanym celem końcowym, do czego ta operacja zmierza, jakie cele mają być osiągnięte. Na razie jest to enigmatycznie pokazane, prezydent Trump niespecjalnie to tłumaczy - zauważył wojskowy.

Iran zaatakowany. "Uderzeniami z powietrza niczego się nie zmieni"

Były dowódca GROM-u wspomniał na antenie Polsat News wojnę w Zatoce Perskiej i operację w Iraku. Zauważył, że również wtedy Amerykanie gromadzili w regionie znaczne siły, a finalnie byli zmuszeni wypożyczać pojazdy, bo okazało się, że brakuje ich do prowadzenia ofensywy lądowej.

- To, co jest kluczowe i na co warto zwrócić uwagę, to że uderzeniami z powietrza, obojętnie jak precyzyjnymi, tak naprawdę niczego się nie zmieni - stwierdził, oceniając, że flota USA będzie pewnie miała zastosowanie w obronie przy kontrze irańskiej.

- Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to że cała ta operacja jest realizowana na użytek Netanjahu, który chce osłabić Iran i swoją władzę w Izraelu, i na użytek Trumpa, który poprzez takie zaciskanie pięści, pokazanie "jak ja tutaj siłowo buduję pokój, kontynuuje ten taki koncert mocarstw, gdzie poszczególne państwa chcą narzucać państwom (...), jakie władze tam mają rządzić - krytykował gen. Polko.

Wojskowy ocenił, że przypuszczony atak na Iran jest bez sensu. - No jeszcze świat nie widział tego, żeby za pomocą uderzeń lotniczych z powietrza można było dokonać jakiejkolwiek zmiany władzy. Po pierwsze, to kto miałby ich (rządzących - red.) zastąpić? Po drugie, tam nie ma nawet opozycji. No co, tę marionetkę, tego syna szacha tam ściągną, nie wiadomo po co? Naprawdę są inne sposoby - dodał.

Polski generał o działaniach USA. Wskazuje na jedną istotną kwestię

- Amerykanie niestety w Iraku pokazali, że o ile byli w stanie obalić reżim Saddama Husajna, o tyle poprzez takie myślenie, tylko własne ego, z własnej perspektywy budując demokrację na sposób amerykański, kompletnie nie wnikając w specyfikę myślenia czy w charakter ludzi w tamtym obszarze, nie budują pokoju, tylko potęgują chaos - wspomniał generał.

Dopytywany o możliwy odwet Iranu generał Polko przyznał, że według kultury Bliskiego Wschodu on musi być dokonany. - Ten odwet jest na marę możliwości samego Iranu. Te możliwości nie są duże, ale akt zemsty musi zostać dokonany. To jest w kulturze tego regionu - wyjaśnił.

- Myślę, że to jest niepotrzebna interwencja. Były prowadzone rozmowy pokojowe. Iran naprawdę... i tutaj zresztą ajatollahowie też nie są fanami programów nuklearnych, więc z tej strony zagrożenia nie było. Ale wymaganie od Iranu, że zlikwiduje właściwie program chociażby zbrojeń czy programy rakietowe, czy też dokona zmiany rządu nie wiadomo na jaki (...), no to przerabialiśmy to i w Iraku, i Afganistanie - mówił Polko.

- W Iraku doprowadziło to do powstania państwa islamskiego, w Afganistanie do tego, że Talibowie przejęli z powrotem władzę. No dobrze by było, gdyby, zanim jakakolwiek operacja rozpocznie się, był zdefiniowany ten cel końcowy, ale przede wszystkim by powstał jakikolwiek pomysł, jak ten pokój w tamtym regionie ma wyglądać - skwitował generał.

