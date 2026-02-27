Zełenski ma nowego doradcę. To były premier Wielkiej Brytanii

Brytyjski dziennik dotarł do materiałów, według których były premier Wielkiej Brytanii dołączyć do międzynarodowej rady doradców prezydenta Ukrainy, która będzie mu doradzać w ekonomicznej odbudowie państwa po wojnie. Informację potwierdził Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie z wideorozmowy.

Pierwsze obrady Międzynarodowej Rady Doradczej ds. Odnowy Gospodarczej Ukrainy odbyły się w czwartek. Były premier Wielkiej Brytanii ma doradzać Zełenskiemu bez pobierania wynagrodzenia.

"Z przyjemnością dołączam do międzynarodowej grupy doradzającej prezydentowi Zełenskiemu w zakresie odbudowy gospodarczej. Jestem przekonany, że Ukraina - ze swoim kapitałem ludzkim, zasobami naturalnymi i kulturą innowacji - może stać się jedną z najdynamiczniejszych gospodarek w Europie" - powiedział Sunak cytowany przez "The Independent".

Rishi Sunak doradcą Wołodymyra Zełenskiego. Ma przyciągać inwestorów

Oprócz byłego premiera Wielkiej Brytanii do grona doradców miał też dołączyć m.in. dyrektor Banku Światowego Ajay Banga oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso.

Grono doradców Wołodymyra Zełenskiego mieli także zasilić przedstawiciele biznesu. Swoich przedstawicieli w radzie wysunęły takie korporacje jak Siemens, Citigroup czy BlackRock.

Według informacji przekazanych przez Wołodymyra Zełenskiego pierwszym zadaniem rady będzie wzmocnienie odporności ukraińskiej infrastruktury krytycznej przed kolejną zimą.

"Wszystkie nasze władze lokalne przedstawią plan rozwoju energetyki na następną zimę. Ważne jest, aby w ciągu pół roku, które mamy przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, zrobić jak najwięcej w ramach przygotowań" - ogłosił Zełenski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zełenski chce przygotować infrastrukturę na kolejną zimę. Prezydent Ukrainy powołał specjalną radę

Międzynarodowa Rada Doradcza ds. Odnowy Gospodarczej Ukrainy ma także przyciągnąć do Ukrainy inwestorów. Według ukraińskiej agencji RBK to przede wszystkim w tym obszarze ma być aktywny Rishi Sunak.

"Wśród kluczowych kwestii znalazły się również szersze możliwości inwestowania na Ukrainie i zaangażowanie prywatnego biznesu w odbudowę, w tym inwestycje w przemysł zbrojeniowy" - przekazał Zełenski.

Rishi Sunak przestał być premierem Wielkiej Brytanii w lipcu 2024 r. Po przegranych przedterminowych wyborach zrezygnował z kierowania Partią Konserwatywną. Przed karierą polityczną pracował jako analityk w Goldman Sachs oraz funduszach hedgingowych.

