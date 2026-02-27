Zełenski ma nowego doradcę. To były premier Wielkiej Brytanii
Rishi Sunak, były premier Wielkiej Brytanii, został doradcą Wołodymyra Zełenskiego - poinformował "The Independent". Sunak dołączył do rady do spraw powojennej odbudowy gospodarki Ukrainy. "Możemy pomóc w budowie silnej i bezpiecznej Ukrainy, która będzie kamieniem węgielnym bezpieczniejszej i bardziej zamożnej Europy" - powiedział Sunak podczas pierwszego posiedzenia rady.
- Były premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak dołączył do międzynarodowej rady doradczej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
- Rada skupi się na wzmocnieniu odporności infrastruktury krytycznej Ukrainy przed kolejną zimą oraz na przyciąganiu inwestorów do kraju
- Do grona doradców dołączyli również przedstawiciele instytucji finansowych jak Bank Światowy czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz korporacji takich jak Siemens, Citigroup i BlackRock
- Rishi Sunak będzie doradzał Zełenskiemu bez pobierania wynagrodzenia, ma skoncentrować się na przyciąganiu inwestycji
Brytyjski dziennik dotarł do materiałów, według których były premier Wielkiej Brytanii dołączyć do międzynarodowej rady doradców prezydenta Ukrainy, która będzie mu doradzać w ekonomicznej odbudowie państwa po wojnie. Informację potwierdził Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie z wideorozmowy.
Pierwsze obrady Międzynarodowej Rady Doradczej ds. Odnowy Gospodarczej Ukrainy odbyły się w czwartek. Były premier Wielkiej Brytanii ma doradzać Zełenskiemu bez pobierania wynagrodzenia.
ZOBACZ: Lokalne zawieszenie broni w Ukrainie. "Trwają prace rozminowujące"
"Z przyjemnością dołączam do międzynarodowej grupy doradzającej prezydentowi Zełenskiemu w zakresie odbudowy gospodarczej. Jestem przekonany, że Ukraina - ze swoim kapitałem ludzkim, zasobami naturalnymi i kulturą innowacji - może stać się jedną z najdynamiczniejszych gospodarek w Europie" - powiedział Sunak cytowany przez "The Independent".
Rishi Sunak doradcą Wołodymyra Zełenskiego. Ma przyciągać inwestorów
Oprócz byłego premiera Wielkiej Brytanii do grona doradców miał też dołączyć m.in. dyrektor Banku Światowego Ajay Banga oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso.
Grono doradców Wołodymyra Zełenskiego mieli także zasilić przedstawiciele biznesu. Swoich przedstawicieli w radzie wysunęły takie korporacje jak Siemens, Citigroup czy BlackRock.
ZOBACZ: Ukraina po wojnie stanie przed trzema ogromnymi wyzwaniami. Eksperci nie mają wątpliwości
Według informacji przekazanych przez Wołodymyra Zełenskiego pierwszym zadaniem rady będzie wzmocnienie odporności ukraińskiej infrastruktury krytycznej przed kolejną zimą.
"Wszystkie nasze władze lokalne przedstawią plan rozwoju energetyki na następną zimę. Ważne jest, aby w ciągu pół roku, które mamy przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, zrobić jak najwięcej w ramach przygotowań" - ogłosił Zełenski za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Zełenski chce przygotować infrastrukturę na kolejną zimę. Prezydent Ukrainy powołał specjalną radę
Międzynarodowa Rada Doradcza ds. Odnowy Gospodarczej Ukrainy ma także przyciągnąć do Ukrainy inwestorów. Według ukraińskiej agencji RBK to przede wszystkim w tym obszarze ma być aktywny Rishi Sunak.
ZOBACZ: "Więcej szacunku!". Orban napisał list do Zełenskiego
"Wśród kluczowych kwestii znalazły się również szersze możliwości inwestowania na Ukrainie i zaangażowanie prywatnego biznesu w odbudowę, w tym inwestycje w przemysł zbrojeniowy" - przekazał Zełenski.
Rishi Sunak przestał być premierem Wielkiej Brytanii w lipcu 2024 r. Po przegranych przedterminowych wyborach zrezygnował z kierowania Partią Konserwatywną. Przed karierą polityczną pracował jako analityk w Goldman Sachs oraz funduszach hedgingowych.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej