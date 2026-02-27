Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział kontynuację rozmów dotyczących zakończenia wojny. W czwartek poinformował, że na początku marca w Abu Zabi może dojść do kolejnej rundy rozmów pokojowych w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

- Jest już większa gotowość do kolejnego formatu trójstronnego. Najprawdopodobniej następne spotkanie odbędzie się w Emiratach, właśnie w Abu Zabi - przekazał Zełenski w wieczornym nagraniu.

Jednocześnie podkreślił, że w jego ocenie Rosja nie wykazuje realnej gotowości do zakończenia działań zbrojnych. Choć dialog dyplomatyczny jest kontynuowany, scenariusz zawarcia porozumienia pozostaje niepewny.

W tym kontekście analitycy ds. ryzyka geopolitycznego wskazują, że nawet wstrzymanie walk nie oznaczałoby dla Ukrainy końca problemów. W jednej z analiz opublikowanych m.in. na łamach The Conversation przeanalizowano możliwe scenariusze powojenne i wskazano trzy kluczowe wyzwania, które mogą zadecydować o przyszłości kraju.

Odbudowa. Pieniądze to dopiero początek problemów

Skala zniszczeń infrastrukturalnych i gospodarczych sprawia, że odbudowa Ukrainy będzie jednym z największych projektów rekonstrukcyjnych w Europie od dekad. Według szacunków Bank Światowy dziś kosztowałab około 588 mld dolarów, a wydatki rosną wraz z przedłużającym się konfliktem.

Aby ułatwić ten proces, podejmowane są pierwsze działania mające zachęcić kapitał prywatny. Chodzi m.in. o rozwój partnerstw publiczno-prywatnych oraz systemy ubezpieczeń od strat wojennych. W analizach dotyczących odbudowy Ukrainy zwraca się jednak uwagę, że nawet takie rozwiązania mogą nie wystarczyć do przyciągnięcia inwestorów na skalę odpowiadającą potrzebom kraju.

Na wspieraniu i rekonstrukcji gospodarki państwa skupiają się dwa stowarzyszenia biznesowe: Global Business for Ukraine i European Business Association. Ich członkowie wskazują na "niestabilną sytuację bezpieczeństwa, która prawdopodobnie utrzyma się po wojnie, jako główną barierę dla inwestycji". Kłopot stanowią też: korupcja, niepewność polityczna i słabość instytucji.

Obywatele wrócą do kraju? Braki kadrowe mogą zahamować wzrost

Drugim problemem, który w ocenie analityków może istotnie spowolnić odbudowę kraju, jest sytuacja demograficzna i niedobór pracowników. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji miliony Ukraińców opuściły kraj, a znaczna część z nich zdołała znaleźć zatrudnienie i miejsce dla dzieci w systemach edukacyjnych państw przyjmujących.

PAP/Vladyslav Musiienko Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym na mieszkalną dzielnicę Kijowa z 22 lutego

Kijów tworzy "centra jedności", które mają zapewnić łączność z diasporą i ułatwić ewentualny powrót do kraju. Władze pracują też nad stworzeniem serwisu internetowego, za pomocą którego uchodźcy będą mogli poznać możliwości znalezienia zatrudnienia czy założenia biznesu w Ukrainie.

- Są to jednak inicjatywy na wczesnym etapie i nie wiadomo, jak popularne się okażą - zaznacza Olena Borodyna, starszy doradca ds. ryzyka geopolitycznego, ODI Global na łamach The Conversation.

Brak powrotu znaczącej części emigrantów może doprowadzić do deficytu siły roboczej. Taki scenariusz oznaczałby nie tylko spowolnienie odbudowy, ale także mniejsze zainteresowanie inwestorów i rosnącą zależność Ukrainy od pracowników zagranicznych.

Europa może być mniej proukraińska

Kolejną niewiadomą pozostaje długoterminowe wsparcie Europy w świetle zmian politycznych na Starym Kontynencie. Jak wskazuje analiza, obecnie w sprawie Ukrainy utrzymuje się konsensus, ale wybory w najbliższych latach (m.in. we Francji, Włoszech i Danii) "mogą zmienić układ sił w kluczowych państwach sojuszniczych" i zmienić podejście rządów w tej sprawie.

- Ponadto sama kampania wyborcza odciągnie uwagę polityków od wojny i dokończenia nierozwiązanych kwestii, takich jak wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania odbudowy - oceniono.

