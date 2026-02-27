Lokalne zawieszenie broni w Ukrainie. "Trwają prace rozminowujące"

"Kolejne lokalne zawieszenie broni, wynegocjowane przez MAEA, jest obecnie w mocy, aby umożliwić przywrócenie zasilania rezerwowego 330 kV dla Elektrowni Jądrowej w Zaporożu - przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w serwisie X.

Jak podaje Reuters, rosyjscy urzędnicy twierdzą, że jedna z zewnętrznych linii energetycznych nadal działa, a naprawa drugiej zajmie co najmniej tydzień. Aktualnie elektrownia nie wytwarza energii elektrycznej. Do chłodzenia materiałów jądrowych wykorzystywane są zewnętrzne źródła zasilania.

Wojna w Ukrainie. Lokalne zawieszenie broni w Zaporożu

20 lutego dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował, że linia energetyczna Ferrosplavna-1 uległa awarii 10 lutego. Miało to nastąpić "prawdopodobnie w wyniku działań wojskowych".

"Trwają prace rozminowujące, aby zapewnić bezpieczny dostęp ekipom naprawczym" – czytamy w komunikacie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Elektrownia jądrowa w Zaporożu. Ważny punkt negocjacji

Jak podaje UNIAN, zaporoska elektrownia jest kluczowym punktem negocjacji prowadzonych między Ukrainą a Rosją. Kreml nie chce zgodzić się na propozycję Kijowa, aby kontrolę nad elektrownią sprawowały Ukraina i Stany Zjednoczone.

Zdaniem ukraińskiego ministra spraw zagranicznych, Andrija Sybigi, Rosja nie poradzi sobie z utrzymaniem Elektrowni Jądrowej w Zaporożu we właściwym stanie. To największa tego typu elektrownia w Europie, a Kreml okupuje ją od rozpoczęcia inwazji w 2022 r.

