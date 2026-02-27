Wyrzucał jogurty z pędzącego samochodu. Straty na ponad 10 tys. zł
Trzy pojazdy zostały uszkodzone, a straty zostały oszacowane na ponad 10 tys. złotych. Do tych zniszczeń doprowadziło nieodpowiedzialne zachowanie 29-letniego mieszkańca Chojnic, który wyrzucał opakowania jogurtów z jadącego samochodu. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem, grozi mu do pięciu lat więzienia.
Do zdarzenia doszło na trasie Ciecholewy - Chojnice. Z ustaleń policji wynika, że 29-latek, którzy wyrzucał jogurty z jadącego samochodu był pasażerem pojazdu.
W wyniku jego zachowania uszkodzone zostały szyby oraz wycieraczki w trzech pojazdach. Uszkodzenia w samochodzie marki Renault wyceniono na 1100 zł., w Volkswagenie straty wyniosły ok. 1300 zł., natomiast wartość szkód w autobusie wyniosła ok. osiem tys. złotych.
Wyrzucał jogurty z samochodu. Grozi mu pięć lat więzienia
Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli nagrania z monitoringów, przesłuchali świadków oraz wykonali czynności procesowe, które pozwoliły na dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia i zgromadzenie materiału dowodowego.
Na podstawie zebranych dowodów 29-latkowi przedstawiono zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
