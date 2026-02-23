Do wypadku w Wyciążkowie doszło w poniedziałkowy poranek. Kpt. Szymon Kurpisz przekazał polsatnews.pl, że po zdarzeniu 35-latkiem zajął się zespół ratownictwa medycznego.

- W chwili przyjazdu karetki mężczyzna był przytomny. Doznał prawdopodobnie urazu miednicy i kończyn dolnych - poinformował rzecznik, dodając, że poszkodowany trafił do szpitala.

Sprawę jako pierwszy opisał portal elka.pl, wskazując, że mężczyzna spadł z nadbudowy technicznej o przewyższeniu około trzech metrów na dach główny obiektu.

Z uwagi na to, że nie upadł bezpośrednio na ziemię, akcja ratunkowa była szczególnie skomplikowana. Poszkodowany znajdował się w trudno dostępnym miejscu, a ewakuacja przy użyciu drabiny mechanicznej nie była możliwa.

Wypadek na poligonie w Wyciążkowie. Mężczyzna spadł z nadbudowy na dach

Dodatkową przeszkodą było to, że zdarzenie miało miejsce na terenie poligonu. Zarówno z uwagi na ten fakt, jak i na prowadzoną tam budowę i trudne warunki pogodowe, niemożliwe było wykorzystanie samochodu pożarniczego z drabiną. Strażacy zabezpieczyli 35-latka w pozycji zastanej i przystąpili do ręcznej ewakuacji.

Na miejscu pracowały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie. W akcję zaangażowano również druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z oddziałów Leszno-Gronowo oraz Osieczna. Ze względu na trudne warunki do działań zadysponowano także specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Poznaniu.

